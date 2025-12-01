פיגוע דריסה באזור חברון: רכב פגע בחיילת - שנפצעה קל

פיגוע דריסה אירע הערב (שני) בצומת יהודה שבאזור חברון, במהלכו רכב פלסטיני סטה לצד הדרך ופגע בחיילת צה"ל שנפצעה קל. כוח צה"ל שהיה באזור השיב בירי. מתבצעות סריקות נרחבות אחר המחבל.

כזכור, האירוע מגיע לאחר שמחבל מכפר מחסה השליך לפני יומיים מוט ברזל על רכב של תושבת רמת גן בכביש 5 בשומרון - והוא ננעץ בשמשה. הנהגת, נפגעת חרדה, טופלה בידי מד"א. כוחות צה"ל פתחו בסריקות באזור הכפר על מנת לאתר את המחבל.

אחת הנוסעות ברכב שנפגע, מירב, סיפרה: "יצאנו מקדומים לכיוון פתח תקווה. שלוש דקות לפני מחסום חוצה שומרון, שמענו בום. התקשרתי ל-1208, מוקד החירום, באותו רגע לא הבנתי מה קורה. הגענו למחסום ולשם הגיעו כוחות".

כל אלו מגיעים ברקע המבצע בצפון השומרון שכוחות הביטחון פתחו בו בשבוע שעבר לסיכול הטרור במרחב צפון השומרון. למעשה, מדובר באזור מחומש הכפרים כגון טובאס, טמון ומחנה הפליטים אל-פארה כאשר ייתכן שמדובר בסיכול טרור מתפתח. במקביל, לפי דיווחים פלסטינים נצפו מסוקים בשמי העיר. כמו כן, צפוי המבצע צפוי להיארך עד ל-48 שעות.

עוד פרסמנו את "הרשימה השחורה" של המבוקשים הבכירים ביותר שהעסיקה במשך תקופה ארוכה את אוגדת איו"ש, ושנסגרה עמם המעגל.

לצד סולטאן א-ג'אני, שחוסל על ידי יחידת דובדבן אתמול שהיה אחראי על הפיגוע באזור התעשייה בראון, היו ברשימה גם עבד א-שתייה, מבצע פיגוע הדריסה במחסום "חווה 6" בכניסה לשכם בו נהרגו שני לוחמים, ועבד אל-כרים צנובר, מניח המטענים באוטובוסים בבת ים. גם ראש התארגנות הטרור בג'נין, פעיל הג'יהאד האיסלאמי נור אל-ביטאווי, שהיה נחשב למבוקש מספר אחת חוסל.