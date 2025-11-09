נציג צה"ל בכנסת: אין בעיות קליטת משתמטים, עצרנו 1,232 השנה

אלוף משנה מוני עמר, ראש מחלקת כליאה במשטרה הצבאית, הציג היום (ראשון) בדיון בכנסת את מאמצי המשטרה הצבאית להגדיל את מספר המעצרים של עריקים. לדבריו, המשטרה הצבאית הגיעה ל-1,232 מעצרים ב-2025, אף שהיתה ערוכה ל-500-600 מעצרים בשנה.

עמר פירט את ההכנות שביצעה המשטרה הצבאית. "נדרשנו לעשות הכנות יסוד, עשינו הכשרות, הקמנו מוקדי מודיעין, והעלנו כשירות למפקדים ובלשים. הבאנו בלשים שלא היו לפני", אמר. לדבריו, בנמל תעופה בן גוריון שילשו את הכוח שנמצא שם.

עמר הציג את העלייה החדה במספר המעצרים בחודשים האחרונים. לפי דבריו, עד יולי 2025 בוצעו 196 מעצרים, ומאז יולי ועד לאחר החגים בוצעו 471 מעצרים נוספים. "המשטרה הצבאית יודעת לבצע בין 500-600 מעצרים בשנה, בשנה 2025 אנחנו עומדים על 1,232 מעצרים", אמר.

לדבריו, יש כ-600 מקומות כליאה בצה"ל, והצבא עומד על הכשרת מתחמי כליאה חדשים. עמר הדגיש כי "האכיפה היא לא 100%, היא נדבך אחד מסך כלים להביא את המטרה שאנחנו רוצים להשיג במדינה".

מוקדם יותר, חבר הכנסת אלעזר שטרן (יש עתיד) פתח את הדיון על מדיניות מעצרי העריקים בהתקפה על הצבא והמשטרה. שטרן טען כי מעצר עריקים אינו תפקיד של הצבא אלא של המשטרה, והציע להפעיל רק סנקציות כלכליות.

"מעצר עריקים זה לא תפקיד של הצבא, זה אמור להיות תפקיד של המשטרה", אמר שטרן. "הבנתי שיש טענה שהעוצרים הם ברוב מעדות המזרח, אבל אני לא שואל אתכם כי אני יודע שלצה"ל אין נתונים על עדות".

שטרן המשיך ותקף: "אני מציע למשטרה הצבאית גם לא לעצור, להפעיל רק את הסנקציות הכלכליות שלא יתקצבו בתי ספר שלא מתגייסים. למשטרה הצבאית ובכלל לצה"ל יש עוד כמה משימות, זה לא משימה שאתם צריכים לעשות".

נציג המשטרה הצבאית התייחס להפגנות החרדים מחוץ לכלא 10: "היו מקרים שניסו לפרוץ לתוך הכלא, חווים זריקות אבנים, יש תהליך דרדור".

ראש חטיבת תומכ"א (תכנון ומנהל כוח האדם), תת-אלוף שי טייב, הציג בדיון נתונים על משתמטים חרדים. לדבריו, כ-80 אלף בוגרי מוסדות חרדים נמצאים בהליכים של אכיפה מול צה"ל. "בגלל אי שיתוף הפעולה יש כ-48,000 משתמטים עם צווי 12. הם יגדלו בעוד שנה/שנה וחצי למספרים גדולים יותר", אמר טייב.

טייב הציג נתונים על עלייה במספר המתגייסים החרדים ב-2024. "בשנת 2024 יש עלייה משמעותית בגיוס, גם בגלל פתיחת מסגרות וגם בגלל האכיפה, עלייה של 60% במספר המתגייסים. הגענו לכ-2,900 חרדים מתגייסים", אמר. "מאמין שנראה גידול גם השנה". עם זאת, טייב הודה כי במבצע "מתחילים מחדש" שנועד לגייס חרדים שעזבו את מוסדות הלימוד, גויסו רק 110 אנשים לצבא.

טייב הציג את צורכי הצבא בכוח אדם. "הצורך בכוח אדם הוא משמעותי ביותר, לכן אנחנו צריכים עוד 12,000, מתוכם 6,000-7,000 לוחמים", אמר. לדבריו, הצבא ערוך לקלוט השנה 5,760 חרדים. "מרגע שנקבל התרעה מספקת לא תהיה מגבלת קליטה", הוסיף. בנוגע לאכיפה, אמר טייב: "בציר האכיפה אנחנו עושים בערכיות לבצע אכיפה. האכיפה שוויונית לגמרי, השיקולים מקצועיים לפי יכולת ביצוע".

ראש חטיבת תומכ"א עוד ציין 13 מקרים בהם המשטרה הצבאית פגשה במשתמטים חרדים - ושיחררה אותם.