חיילים יואשמו בריגול לאיראן: הציגו את בית הספר הטכני של חיל האוויר כבסיס

חשיפת i24NEWS: כתב אישום הוגש היום (שישי) לבית המשפט המחוזי בחיפה, נגד ארבעה נאשמים תושבי קריית ים וקריית שמונה, בהם חיילי צה"ל ותלמידים לשעבר בבית הספר הטכני של חיל האוויר בחיפה, בגין קיום קשר עם סוכנים איראנים וביצוע שורת משימות עבורם בזמן מלחמה.

כאמור, הם קיימו במהלך החודשים ינואר עד מרץ 2025 קשר באמצעות אפליקציית טלגרם עם גורמים שהציגו עצמם כסוכנים איראנים, בשם המשתמש "NOVITAMIN" ו-"CLARK".

מכתב האישום עולה בין היתר, כי הם תיעדו אתרים רגישים ברחבי הארץ, בהם גם בית הספר הטכני של חיל האוויר שבו למדו חלקם. לצד זאת, הם אף התבקשו לרכוש אמצעי לחימה תוך תיעוד והעברת מידע על אתרים אזרחיים וביטחוניים ברחבי הארץ.

בין היתר, הנאשמים תיעדו והעבירו לסוכנים האיראנים סרטונים, תמונות ומיקומים של אתרים שונים, בהם בית הספר הטכני של חיל האוויר בחיפה, תחנת רכבת סבידור מרכז בתל אביב, התחנה המרכזית "לב המפרץ", קניון לב המפרץ, מבנה עיריית חיפה, מבנה עיריית קרית ים, בניין הפרש בחיפה, רחובות ומבנים בחיפה, רעננה ונהריה, חניונים סמוכים למבנים מרכזיים, מצלמות אבטחה ברחוב מסדה בחיפה וכן בתי עסק ומתחמים ציבוריים נוספים.

עוד עולה מכתב האישום כי אחד הנאשמים תיעד ביוזמתו את מעבדת החשמל בבית הספר הטכני של חיל האוויר, לאחר שהציג בפני הסוכן האיראני כי מדובר בבסיס חיל האוויר.

בנוסף, הם ביצעו פעולות שונות, שנועדו לבחון היענות לביצוע משימות מבצעיות, ובהן ניקוב צמיגי כלי רכב, הטמנת פתקים וחפצים בנקודות שונות בארץ ותיעוד הפעולות עבור מפעיליהם האיראנים.

אחד הנאשמים הציע ביוזמתו לשלוח לנו-ויטמין תמונות של מטוסי F16 ומיקומם בבית הספר הטכני של חיל האוויר בחיפה תמורת 15,000 שקלים, אך נו-ויטמין דחה את הצעתו. במקומה, דרש לקבל מיקומים של מערכות כיפת ברזל, תמורתם ישלם 5000 שקלים עבור כל מיקום שיישלח לו - אך הנאשם סירב להצעה.

לפי האישום, הסוכנים האיראנים אף הציעו לנאשמים לבצע משימות ביטחוניות חמורות יותר, ובהן צילום בסיסים צבאיים, מיקומי כיפת ברזל, הטמנת GPS מתחת לרכב, רכישת אמצעי לחימה ושריפת כלי רכב. חלק מהמשימות נדחו על ידי הנאשמים, אך במקביל המשיכו חלקם לבצע משימות אחרות עבור אותם גורמים איראנים בתמורה לאלפי דולרים במטבעות קריפטוגרפיים.

כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות של מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לתועלת האויב, שידול לעבירות ביטחוניות, סיוע למסירת ידיעות לתועלת האויב, סיוע למגע עם סוכן חוץ וחבלה במזיד ברכב.