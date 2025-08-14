פרסום ראשון: היועץ האסטרטגי החדש של הרמטכ"ל לשעבר

מומלצים -

הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי החל לקבל בתקופה האחרונה יעוץ אסטרטגי, כך פרסם היום (חמישי) לראשונה כתבנו הצבאי ינון שלום יתח. אחד מהיועצים בהם מסתייע הוא זמיר דחב"ש, יועץ מוכר לטייקונים, שופטי העליון לשעבר ואישים בכירים בישראל. בסביבתם מאשרים כי השניים מכירים אחד את השני, אך מכחישים כל קשר מקצועי.

במהלך השבועות האחרונים, שמו של הלוי נקשר למספר עימותים פומביים, זאת לאחר שלא התבטא בתקשורת במשך תקופה ארוכה, גם לא בעקיפין.

בין היתר, מדובר בעימות מול מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, זאת כחלק מחקירת טבח השבעה באוקטובר שמתבצעת במשרדו. עימות נוסף נרשם, על פי הדיווחים, מול ראש המוסד דדי ברנע.

כזכור, ראשית העימות עם המבקר נרשם לאחר ההכרזה על פתיחה בחקירה, כאשר עלתה שאלת שיתוף הפעולה של צה"ל עם המהלך. אנגלמן מתח ביקורת חריפה על הצבא, ומנגד בצה"ל ציינו כי ימשיכו לנהל את השיח ישירות מול המבקר.