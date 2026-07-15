בית הדין הצבאי גזר הבוקר (רביעי) חמש שנות מאסר של חייל צה"ל שהורשע לפי הודאתו בעבירה של מגע עם סוכן חוץ ובעבירה של מסירת ידיעה העלולה להיות לתועלת האויב. בעקבות המקרה נפתחה חקירה משולבת של היחידה לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית החוקרת, היאחב״ל ושב״כ שהבשילה לכדי העמדה לדין.

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הנאשם הורשע בכך שבמהלך שנת 2025 קיבל לחשבון הטלגרם שלו הודעות מגורמים שונים, אשר חלקם זוהו עם איראן, הכוללות הצעות עבודה שונות. כמו כן, קיבל הנאשם הודעה מסוכן חוץ איראני ששאל את הנאשם אם ירצה להרוויח כסף עבור משימות צילום שונות.

בהמשך לכך, שלח הנאשם לסוכן החוץ האיראני שני סרטונים בהם נראים יירוטים של טילים, אותם צילם במהלך מבצע ״עם כלביא״ במקומות אזרחיים, וקיבל תמורת אחד מהם תשלום. בנוסף, שלח הנאשם לסוכן החוץ האיראני מספר סרטונים ממקומות אזרחיים, בהם סרטון שכולל תיעוד לפגיעת טילים אותו איתר הנאשם במרשתת. לבסוף, בעקבות לחץ שחש הנאשם, עדכן גורם ביחידתו כי היה בקשר עם סוכן חוץ, ולמחרת נעצר ע״י שירות הביטחון הכללי.

במסגרת הטיעונים לעונש, התביעה הצבאית ביקשה לגזור על הנאשם עונש של 7 שנות מאסר בפועל, לצד רכיבי ענישה נוספים, תוך שהדגישה את היבטי החומרה והסיכון הגלומים במעשיו של הנאשם, ואת הצורך בהרתעתו של הנאשם ובהרתעת הרבים.

בית הדין הצבאי התייחס בגזר הדין לחומרת העבירות בהן הורשע הנאשם, להיותו של הנאשם חייל ולמצב המלחמה השורר במדינה. לצד זאת, נתן בית הדין הצבאי משקל לכך שהנאשם לא מסר מידע צבאי או מידע שהגיע אליו מתוקף תפקידו, כמו גם העובדה שהנאשם הוא שקטע את הקשר עם הסוכן וכן דיווח מייד על עצם הקשר למפקדיו.

בית הדין הצבאי גזר על הנאשם עונש של 5 שנות מאסר לריצוי בפועל, לצד עונש מאסר מותנה, קנס בסך 1,000 ש״ח והורדה לדרגת טוראי. נזכיר כי כל קשר למול גורם עוין, אסור על פי חוק. גופי הביטחון ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילות טרור וריגול בישראל, וגופי האכיפה ימשיכו לפעול למיצוי הדין מול כלל המעורבים בפעילות זו.