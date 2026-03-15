מהפכה בפיקוד העורף: מהימים הקרובים - פחות אנשים ייכנסו למרחבים המוגנים

מיליוני אזרחים בישראל יחוו הקלה משמעותית בשגרת החירום, כאשר מערכות ההתרעה יעברו לפעול לפי מפת אזורים מפורטת ומדויקת פי ארבעה מהמצב הקיים, כך הודיעו היום (ראשון) בפיקוד העורף.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

השינוי במדיניות ההנחיה של צה"ל, שייכנס לתוקף בימים הקרובים, נועד לצמצם באופן ממוקד את שיבוש אורח החיים ולאפשר המשכיות תפקודית וכלכלית רחבה יותר גם תחת איום טילים.

עד כה, חולקה המדינה לחמישה אזורי הנחיה גדולים בלבד. המשמעות הייתה שכל התרעה באזור מסוים אילצה קהלים עצומים להיכנס למרחבים מוגנים, גם אם האיום הממשי היה רחוק מהם קילומטרים רבים.

i24NEWS

על פי המתווה החדש, המדינה תפוצל ל-21 אזורי הנחיה ממוקדים. צעד זה צפוי להוריד בין 30% ל-50% מכמות האנשים הנאלצים לקטוע את סדר יומם ולהיכנס למקלטים בכל אירוע של ירי רקטי.

יודגש כי למרות צמצום אזורי ההנחיה, אין שינוי בפרקי הזמן העומדים להגעה למרחב המוגן מרגע הישמע האזעקה.