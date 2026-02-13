פרשת הפגישה הלילית: ראש המוסד המיועד גופמן ימסור עדות

המזכיר הצבאי של נתניהו וראש המוסד המיועד, האלוף רומן גופמן, צפוי למסור עדות בפרשת הפגישה הלילית בחניון, כך נודע הערב (שישי) ל-i24NEWS.

שמו של גופמן אגב הופיע גם בהחלטה האחרונה של השופט מזרחי, שאישר לבקשת המשטרה איסור יצירת קשר עם מספר מעורבים, בהם גם גופמן, בהתבסס על דו"ח סודי שהוגש לבית המשפט ונוגע לפעולות חקירה.

במוקד הפרשה, החשד שראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, פגש את אלי פלדשטיין בחניון בקרייה ואמר לו כי יוכל "לכבות את החקירה" בגין הדלפת מסמכים סודיים ל"בילד". פלדשטיין אמר בריאיון ששודר בכאן 11 כי ברוורמן הוא האדם שאמר שיוכל לסייע לו, לאחר שנמנע לנקוב בשם במהלך חקירתו בשב"כ.

צחי ברוורמן זומן לאחרונה לחקירה בלהב 433 וכך גם אלי פלדשטיין. טרם עיכובו של ברוורמן לחקירה, המשטרה ערכה חיפוש בביתו ואותרו שני טלפונים. כמו כן, גם עומר מנצור, דובר בלשכת רה"מ, הגיע למסור עדות בלהב 433.