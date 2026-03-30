כתב אישום הוגש היום (שני) נגד מוחמד ותד סלים, המחבל שביצע את פיגוע הדקירה ברמת גן לפני כשבועיים. ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה לראשונה את הודעת הפרידה ששלח לחברתו - כשעתיים לפני שיצא לבצע את המתקפה.

"אני מרגיש שאני עומד או רוצה למות. נפרדתי ממשפחתי, מבני דודיי מצד האב ומדודיי מצד האב. אין אלוהים מבעדיי אללה... נישאר רק שאפרד ממך", כתב, "השבח לאל שהתעוררתי על עצמי. אם ירצה האל אמות וריבוננו יהיה מרוצה ממני. תתפללי בשבילי… עכשיו אני רוצה לסיים לקרוא את הקוראן".

לצד ההודעה, שאותרה במסגרת החקירה שהתנהלה בימ"ר תל אביב, אותר בטלפון הנייד של המחבל גם סרטון מחודש אוקטובר האחרון - בו הופיעה תמונתו לצד ההמנון הג'יהאדי: "אנחנו מבקשים מות קדושים".

כזכור, הפיגוע אירע בתאריך ה-12 במרץ סמוך לשעה שלוש אחר הצוהריים, מחוץ לבניין המועצה הדתית ברמת גן. על פי ממצאי החקירה, המחבל עקב אחרי הקורבן שהיה בדרכו למועצה הדתית ברמת גן.

בעת ההגעה למועצה, תקף באכזריות את הקורבן עם סכין שהייתה ברשותו ונמלט מהמקום, כל זאת בזמן שנשמעו אזעקות בשל ירי טילים מאיראן. המחבל נתפס לאחר מכן בתום סריקות במרחק של מספר רחובות מזירת האירוע.

במהלך הסריקות נמצאה הסכין ששימשה את המחבל בעת הפיגוע. הקורבן פונה לאחר מכן במצב קשה למרכז הרפואי איכילוב. היום, כאמור, הוגש נגדו כתב אישום בגין ניסיון רצח על רקע לאומני.