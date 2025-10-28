כך יפקחו רבנים על החטיבות החרדיות בצה"ל | פרסום ראשון

בזמן שבמערכת הפוליטית מלחמת כל בכל סביב חוק הגיוס - בצה"ל דווקא מגיעים לכמה הסכמות חשובות מול הרבנים, שיפקחו על היחידות בהן ישרתו חרדים. כתב i24NEWS לענייני חרדים ארי קלמן פרסם לראשונה הערב (שלישי) במהדורה המרכזית את כל הפרטים על תכנית האדמו"רים בצה"ל.

כאמור, בצה"ל ומשרד הביטחון משלימים את גיבוש פקודות המטכ"ל הרוחניות. הפקודות הללו הגיעו לבקשת רבנים ואמורים להביא שינוי קריטי ביחיד הצבא והחרדים.

אחד הסעיפים במחלוקת היה סעיף הפיקוח על ידי רבנים על צה"ל. למעשה רק היום התקיימה פגישה עם אנשיו של הרב לייבל שמובילים את הנושא יחד עם ראשי ומנהלי ישיבות ההסדר החרדיות עם המשנה למנכ״ל הביטחון קובי בלינשטיין ורח״ט גיוס ומסלולים תורניים אודי דרור - בה כל הצדדים הגיעו לסיכומים בנושא.

על פי הסיכום, שורה של רבנים יקבלו גישה מלאה לכל מפקדה צבאית ויכולו להיכנס בכל עת כדי לפקח על הנושאים הרוחניים. מדובר בשינוי גישה קריטית בה צה"ל יאפשרו לאזרחים גישה לבסיסי צה״ל.

יצוין כי כי יוזמי המהלך אף העלו את הנושא בפני רבני המפלגות החרדיות בדרישה שישלחו נציגים לוועדה המפקחת, חסידיות כמו בעלזא וקרלין כבר שלחו נציגים, וגם רבנים בש״ס בדיונים על נציגים - ההערכה היא שרבני דגל ירצו לשלוח אחרי שיראו את הפקודות.

לסיכום, גורמים בצה"ל אומרים כי שבימים הקרובים מאוד הרמטכ"ל יחתום על הפקודות שיביאו לשינוי דרמטי ביחסי הצבא והחרדים.

