תיעוד נדיר: מבצע מעצרים במחנה הפליטים המסוכן בגזרת בשכם

מבצעי המעצרים בצפון השומרון לא פוסקים, כשהמחבלים שנמלטו ממחנות הפליטים בג'נין מנסים לתסיס את השטח בשכם. כל כניסה של כוחות צה״ל בהכרח - מסכנת את החיילים. המחבלים מודיעים אחד לשני כאשר נכנס כוח צבאי והם ממהר להכין מארבים. מה שהופך עד מהרה לתרחיש המלווה באש חיה. הכתב הצבאי של i24NEWS ינון שלום יתח בתיעוד נדיר מתוך מבצע מעצרים באחד ממחנות הפליטים המסוכנים בגזרת שכם.

מול כרזות של המחבלים במחנה הפליטים חיילי צה״ל לא שוכחים להדביק את הסטיקרים לזכרם של אלו שאיבדנו ועל אחדות ישראל.

צפו בכתבה המלאה מתוך ״המהדורה המרכזית״ בתחילת העמוד