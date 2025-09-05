מנהיגים על הכוונת: בן גוריון והתת המקלע שלא ירה

מומלצים -

ספטמבר 1949. הכנסת הצעירה יושבת באולם קולנוע מאולתר. באולם – חברי הממשלה, וביציע – אורחים שנכנסים כמעט בלי בידוק. ואז מגיע אברהם צפתי – עולה צעיר מטהרן, בן 25 בלבד.

צפתי לא היה מחבל. להפך – הוא האמין שהוא ממציא תכנית שלום שתציל את העולם ממלחמה שלישית. בחוברות שחילק דיבר אפילו על הקמת בית־מקדש שלישי בירושלים. אבל אף אחד לא הקשיב. אז הוא החליט על צעד קיצוני. נכנס לכנסת עם מזוודה עמוסה חוברות, ומתחתן – תת־מקלע סטן טעון. כשבן־גוריון נכנס לאולם – צפתי מזנק ליציע, שולף את הסטן, ומכוון ישירות אל ראש הממשלה.

הרגע שבו ההיסטוריה של ישראל יכלה להשתנות לנצח. אבל ברגע האחרון – סדרן הכנסת, יצחק ציגלר, מבחין בו, מתנפל עליו, ויחד עם אורחים נוספים מצליח לנטרל אותו. צפתי נלקח לחקירה – שם טען: לא רציתי לרצוח, רק שיקשיבו לתכנית השלום שלי. הממסד הציג אותו כתמהוני, לא כמתנקש. הוא נשלח לבדיקה פסיכיאטרית, קיבל רק שנתיים מאסר – ושוחרר. אבל זה לא סוף הסיפור.

חלץ 1 – הנס השחור

צפתי לא ויתר. בשנות השישים המשיך לחצות גבולות בחשאי, לנסות לשכנע מנהיגים ערביים ביוזמותיו. עד שבדצמבר 1960, בניסיון להגיע אל המלך חוסיין בירדן – הוא נורה למוות בידי הלגיון הירדני. בן 34 בלבד. כך הסתיים סיפורו של האיש שניסה לרצוח את בן־גוריון – לא מתוך שנאה, אלא מתוך אמונה הזויה שהוא מביא שלום. מי זוכר היום את שמו? אבל באותה שנייה בכנסת – ההיסטוריה של ישראל כמעט ונכתבה אחרת.