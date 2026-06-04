לראשונה בתולדות צה"ל: לוחמת סיימה היום (חמישי) את מסלול ההכשרה של יחידת העילית סיירת מטכ"ל. בכך מסתיים שלב נוסף בפיילוט לשילוב נשים ביחידת סיירת מטכ"ל. הפיילוט יצא לדרך בדצמבר 2024, במסגרת בחינת האפשרות להגדיל את היקף השירות של נשים ביחידות לוחמות, לרבות ביחידות מיוחדות.

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לוחמת אחת אשר עברה גיבוש מקדים ועמדה בקריטריונים הנדרשים, סיימה בהצלחה מסלול הכשרה ייעודי עבורה, שנמשך מעל לשנה וחצי. בצה"ל אמרו כי אופן שילובה של הלוחמת בפעילות המבצעית ביחידה יסוכם בהקדם וימומש בהתאם לצרכים המבצעיים ובכפוף לפקודת השירות המשותף. כמו כן, סיכום שלב ההכשרה בפיילוט יובא לשולחן המטה הכללי בהקדם.

מצה"ל נמסר: "בעת הזו, מיצוי פוטנציאל השירות של לוחמים ולוחמות מכלל המגזרים והאוכלוסיות הוא צו השעה, וצה"ל ימשיך לפעול למיצוי כאמור תוך הבנת הצרכים, עמידה במסגרת המבצעית, וכן על בסיס פקודת השירות המשותף".