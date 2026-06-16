מפקד חיל האוויר חושף את התקיפה שנבלמה: "שעה בלבד טרם היציאה"

מפקד חיל האוויר, אלוף עומר טישלר, הוציא הבוקר (שלישי) הודעה לכל משרתי החיל לציון שנה למבצע "עם כלביא", עם סיכום של כלל הפעולות בשבוע שעבר. בהודעה נחשפו פרטים חדשים על תקיפה באיראן שהייתה אמורה לצאת לפועל - ונבלמה. על פי האלוף טישלר, התקיפה המתוכננת בוטלה כשעה בלבד לפני יציאת המטס, בעוד הטייסים מתודרכים למשימה.

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בהודעה שיצאה נכתב: "בשבוע שעבר, לאחר תקיפה במעוז חיזבאללה בדאחייה, הותקפה מדינת ישראל בעשרות טילים ששוגרו מאיראן. במקביל לקרב בהגנה, חיל האוויר תקף עשרות מטרות באיראן. למחרת, בשעות הצוהריים היה כל חיל האוויר מוכן להמריא למטס תקיפה רחב. התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות שעה בלבד טרם היציאה למטס".

את ההודעה מפקד חיל האוויר סיים כשאמר: "במערכה הארוכה מול איראן, פגענו קשות בהנהגה האיראנית, במערכי ההגנה וההתקפה, במרכיבי הגרעין, בכלכלה, בשרשרת הפיקוד והידע, בתעשייה הצבאית והלאומית, תוך צמצום משמעותי של האיום, הארכת משך השיקום ושימור היכולת לחזור ולפעול באיראן ככל שנידרש".

כזכור, חיל האוויר תקף בשבוע שעבר מספר מטרות באיראן במהלך ההסלמה שהגיעה לאחר תקיפת צה"ל בדאחייה של ביירות, בה שוגרו עשרות טילים בליסטיים מאיראן לעבר ישראל. בהוראת נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התקיפה בוטלה.