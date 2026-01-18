הודעות פלדשטיין-אוריך: מדוע הונחה פלדשטיין להתחבא כשראש השב"כ נכנס ללשכה? | אבישי גרינצייג

דובר ראש הממשלה אלי פלדשטיין נכשל בסיווג הביטחוני שנדרש לעבור לצורך תפקידו בלשכת ראש הממשלה. פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג חשף הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי את ההודעות בין אוריך לפלדשטיין ברגעים דרמטיים אלו, שהובילו לפרשת קטארגייט. אנשי נתניהו המשיכו להכניס אותו ללשכה וחיפשו עבורו פתרון כלכלי.

ב-7 באפריל 2024, אוריך כתב לפלדשטיין: "תתחבא, ששב"כ לא יראו אותך. הם פה". פלדשטיין ענה: "אני מתחבא אצל קספריוס (מנהל לשכת נתניהו, א"ג), אבל הוא (רונן בר, א"ג) ראה אותי לפני חצי שעה".

אוריך התבקש בחקירתו להסביר את פשר ההתכתבות, וטען: "להערכתי ההודעות הן לאחר שלא עבר סיווג ביטחוני. הסתלבטתי שהוא צריך לברוח כי ראש השב"כ הגיע לפגישה עם רה"מ".

בגרסה נוספת טען אוריך: "חשבתי שזה לא חכם שהוא יופיע בלשכה ושרונן בר יראה אותו דקה לאחר שנפסל בסיווג. לא אסור לו, אבל זה לא חכם. זה סתם לתקוע אצבע בעין".

למחרת, 8 באפריל, אוריך הרגיע את פלדשטיין: "קח אוויר, ותסמוך על ה"לינגל". הוא יודע מה הוא עושה". אוריך נשאל בחקירתו מי זה ה"לינגל". לטענתו, זה כינוי שהם הדביקו לאנשים שונים, וצריך לבחון כל מקרה לגופו. כאשר הראו לו את ההודעה הספציפית הזו, הוא נתן גרסה מקורית: "הכוונה שהקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה".

החוקרים ביקשו מאוריך להסביר מה קרה לאחר שפלדשטיין נכשל בסיווג של השב"כ. אוריך השיב: "הוא לקח את זה קשה. הוא כתב לי הודעה ארוכה של פרידה. אני חשבתי שאפשר להמשיך במתכונת חיצונית כמו שקרה בעבר במקרים אחרים. ובאמת אחרי כמה ימים ראש הממשלה אמר שצריך לבדוק ולקלוט אותו למערך ההסברה".

כלומר, ההוראה ניתנה מגבוה. זו גם גרסת פלדשטיין. מחלוקת הגרסאות היא על העיסוק הנוסף של פלדשטיין אצל פוטליק-איינהורן שהחל במקביל.

ב-14 באפריל אוריך שלח לפלדשטיין את פרטי הקשר של ישראל איינהורן, והוסיף: "הוא מחפש אותך, דבר איתו דחוף בבקשה".

שליחת איש הקשר סתרה את גרסת אוריך שפלדשטיין הכיר את איינהורן עוד לפני כן. אוריך נתן הסבר ששלח לו את המספר רק ליתר ביטחון. לטענת החוקרים, הוא חיבר בין פלדשטיין לאיינהורן לצורך הפרויקט הקטארי של פוטליק ואיינהורן בגיאורגיה, וההודעות מראות שהשניים אכן החלו להתכתב רק מהתאריך הזה והלאה, אלא שהפרויקט הזה החל רק שלושה חודשים לאחר מכן.

באותו יום, 14 באפריל, פלדשטיין כתב לאוריך: "זהו, אני עובד אצלך סופית. מהיום תפעיל אותי חזרה בבקשה".

החוקרים כרכו בין ההודעה של אוריך על איינהורן, ובין ההודעה הזו של פלדשטיין לאוריך. אוריך עומת עם ההודעות הללו בחקירתו שנה לאחר מכן: "אני לא יודע למה הוא חושב שהוא עובד אצלי". החוקרת מקשה: "אז מדוע לא כתבת לאלי שהוא לא עובד אצלך?". אוריך נתן תירוץ מקורי: "כי לי מובן מאליו שעובד במערך ההסברה לא יכול להיות כפוף ליועץ חיצוני של הליכוד. יכול להיות שלא כתבתי כדי לא להעליב אותו".

פלדשטיין באותו יום כתב לאוריך גם את ההודעה הזו: "תפעיל אותי גם בדברים שטותיים. אני מאכיל אותם בהכל". אוריך השיב בקצרה: "רות".

האם ההתכתבויות הללו מלמדות מספיק על זיקת ניהול בין פלדשטיין לבין אוריך, ומאפשרת לייחס לאוריך את מעשיו של פלדשטיין גם כשלא הורה לו בפירוש לעשות כן? על כך נחלקות הדעות בתוך הפרקליטות עצמה.

לטענת פלדשטיין, הכסף שקיבל מפוטליק היה פתרון טכני לשירות שנתן לראש הממשלה. אלא שבעבר הראינו שורת ראיות שפלדשטיין ידע שהכסף הזה לא קשור לעבודה שלו עבור ראש הממשלה, אותה עשה במקביל. על השירות לרה"מ, קיבל או ליתר דיוק היה אמור לקבל, תשלום ממערך ההסברה הלאומי.

הנה ראיה נוספת: ב-9 בספטמבר 2024, פלדשטיין שלח הודעה עצבנית על הבידוק הנוקשה שהוא צריך לעבור במשרד ראש הממשלה. בין היתר כתב פלדשטיין: "אל תביא לי כסף, תכבדו אותי אבל".

כלומר, בספטמבר 2024 פלדשטיין, שקיבל מעל 30 אלף שקל לחודש מפוטליק, עדיין כעס שלא קיבל כסף עבור עבודתו אצל נתניהו.