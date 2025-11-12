הרמטכ"ל נגד הפורעים ביו"ש: "לא נסבול תופעות של מיעוט עברייני, הם חצו קו אדום"

הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר היום (רביעי) בתרגיל הדו-אוגדתי של אוגדת יהודה ושומרון עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון ומפקדים נוספים. במהלך ביקורו תקף בחריפות זמיר את הפורעים היהודים ביהודה ושומרון.

"אנחנו ערים לתקריות האלימות מהימים האחרונים בהן אזרחים ישראלים תקפו פלסטינים וישראלים., אני מגנה אותן בתוקף", אמר זמיר בפתח דבריו, "צה"ל לא יסבול תופעות של מיעוט עברייני המכתים ציבור שומר חוק. אלו מעשים שמנוגדים לערכינו. הם מהווים חציית קו אדום ומסיטים את תשומת לב הכוחות ממילוי משימתם - ההגנה על היישובים והפעילות ההתקפית. אנחנו נחושים לעצור את התופעה הזו ונפעל בעניין זה בחומרה עד שימוצה הדין".

מוקדם יותר בצה"ל דיווחו כי עם תחילתה של עונת המסיק, נרשמה עלייה חדשה באירועי פשיעה לאומנית כלפי פלסטינים - 25 אירועים יותר מבשנה שעברה. ההודעה מגיעה בהמשך להתפרעויות האלימות במפעל הפלסטיני אתמול בכפר דיר א-שרף, סמוך לטול כרם. במקביל, בצבא אמרו שהם "נערכים לנקוט בצעדים דרקוניים נגד המעורבים בהתפרעויות".

מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט הגיע אתמול בין הכוחות הראשונים לזירת הפרעות במפעל הפלסטיני, עם קבלת הדיווח על הצתות ותקיפות פלסטינים. הוא ראה את חלק מהחשודים בזמן אמת, אך אלה הצליחו לברוח מידי הכוחות בשטח ואף תקפו והתעמתו איתם.

במקביל, דיווחנו אתמול כי חיל האוויר בנה "בנק מטרות" ביישובים ישראליים ביהודה ושומרון ובגבול ירדן, כחלק מלקחי אירועי ה-7 באוקטובר. לפי גורם שמעורה בפרטים, המטרה היא להצליח להפעיל קצב אש גבוה בפשיטה רחבה - גם כשהפיקוד והשליטה קורסים.

הצפי הוא כי במצב כזה, יותקפו עשרות מטרות בשעה הראשונה לפשיטה, ומאות בהמשך. כחלק מתרגיל הענק שעורך צה"ל ביהודה ושומרון בוחנים לראשונה גם את ההפעלה של יכולת זו. בחיל האוויר מעריכים שעד סוף השנה, בנק המטרות יוכל לפעול בלחיצת כפתור בחלק מהחטיבות - ולשבש פשיטה ליישובים.

היום, ביצע כאמור צה"ל את התרגיל החריג ביהודה ושומרון, למניעת מקרים נוספים באזור בדומה לפלישת ה-7 באוקטובר. על כך, אמר היום הרמטכ"ל זמיר: "זהו תרגיל חסר תקדים - הראשון מסוגו בצה"ל. במסגרתו, נבחנת גם האוגדה המזרחית החדשה, שהוקמה כחלק מלקחי המלחמה, במתכונת אוגדתית מלאה. אחד מהלקחים שלנו מהשבעה באוקטובר הוא האחריות על ההגנה במרחב ושינוי תפיסת הביטחון שלנו - אנחנו מסכלים את האיומים בהתהוותם. אנחנו עושים זאת גם כאן", ציין.

"התרחישים שתרגלנו בימים האחרונים הם תרחישים שאסור לנו להגיע אליהם", הבהיר, "אנחנו צריכים לפעול ולסכל את האיום לפני שהוא מגיע לפתחנו. זוהי חובתנו. אנחנו נתגבר כוחות היכן שנדרש בכדי להמשיך ולסכל את הטרור ולמנוע מהאיום הבא להגיע".