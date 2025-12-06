כ"ץ נגד הרמטכ"ל: "המינויים בצה"ל נעשו מבלי לעדכן אותי"

המתיחות בין השר לרמטכ"ל גוברת: שר הביטחון ישראל כ"ץ הוציא הערב (שבת) הודעה חריפה בה התייחס לכל הדיווחים על המהלכים שביצע הרמטכ"ל אייל זמיר, בעיקר ליישום המלצות ועדת תורג'מן ושורת השינויים בצמרת צה"ל שבאה בעקבות זאת. בהודעתו אמר כ"ץ כי החיכוכים בינו לבין הרמטכ"ל מגיעים על רקע פעולותיו של הרמטכ"ל שנעשו בניגוד לאישורו או בחוסר ידיעתו.

את הצהרתו פתח כ"ץ בהתייחסות למשימת מבקר מערכת הביטחון לבדוק את דו"ח ועדת תורג'מן, ושלא : "כבר בכהונת הרמטכ"ל הקודם עמדתי על הצורך להשלים בהקדם את התחקירים כתנאי למינוי אלופים חדשים. הרמטכ"ל הציג בפניי את כוונתו למנות ועדה כדי לבחון את התחקירים וקיבל את תמיכתי למהלך. עם השלמת עבודת הוועדה הוצגו בפניי הדו"ח וההמלצות. חלק מרכזי בהמלצות היה הצורך לבצע מחדש תחקירים שבוצעו באופן לא ראוי ולהשלים תחקירים בתחומים שלא נחקרו ולא זכו להתייחסות מתאימה - בהם תחקיר חומת יריחו".

שר הביטחון אמר כי "ציפיתי שהרמטכ"ל יפעל בהתאם להמלצות הוועדה וישלים ויעמיק את התחקירים, אבל הופתעתי כאשר זימן קצינים והטיל עליהם סנקציות שונות מבלי לעדכן אותי במהלך כל כך משמעותי ומבלי להתייעץ. ביקשתי מהרמטכ"ל להמתין 30 יום עם נושא השיבוצים כדי שיהיה בידיי המידע הנדרש ושנוכל לפעול בהתאם לנוהל שגיבשנו - הכולל התייעצויות מוקדמות. לצערי הרמטכ"ל לא נענה לפנייתי וקיים את דיון השיבוצים".

כ"ץ התייחס גם לסירובו להשיב את גרמן גיטלמן מ"אחים לנשק" לצה"ל ולהעלות אותו לדרגת תת-אלוף: "עוד לפני שאשקול את הנושא לאחר שאקבל את המידע הרלוונטי - נחשפתי לכוונה לגייס לצה"ל ולהעניק דרגת תת-אלוף למי שקרא והטיף באופן מובהק לסרבנות, והודעתי לרמטכ"ל באופן חד משמעי שלא אאשר את המינוי - ואכן הוא הוסר מעל הפרק".