בזמן שבשאר חלקי הארץ נערכים לחג החירות המסורתי, בקריית שמונה המושג הזה מקבל משמעות שונה ומורכבת. עבור תושבי העיר שנותרו בבתיהם, החירות נמדדת כיום בפרקי הזמן הקצרים שבין אזעקה אחת לשנייה. המציאות הזו, שבה ההכנות לליל הסדר מתערבבות עם ריצה בלתי פוסקת למרחבים המוגנים, הפכה כבר מזמן לשגרה שוחקת המערערת את תחושת הביטחון הבסיסית ביותר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בתוך הכאוס בולט סיפורן של אם ובתה המתגוררות לבדן בבית ללא מיגון זמין. את ליל הסדר הן יאלצו להעביר הרחק מביתן אצל הסבתא, שעבורה כל תזוזה למרחב המוגן היא אתגר כמעט בלתי אפשרי עקב מוגבלות פיזית. עבורן, החג השנה הוא לא רק סמל ליציאה מעבדות, אלא ניסיון יומיומי לשמור על שפיות ומשפחתיות בתוך חרדה קיומית שהפכה לחלק בלתי נפרד מהנוף.

לא הרחק משם, משפחה עם תשעה ילדים בחרה בדרך מקורית להתמודד עם הפחד המשתק. הם הפכו את המקלט השכונתי לעולם של דמיון ויצירה בהשראת יציאת מצרים. באמצעות צבעים וקישוטים הפך המקלט ל"ים סוף", בניסיון להעניק לילדים תחושה של חופש ומשחק בתוך המציאות הקשה ששוררת בחוץ.

פסח מספר על היציאה מעבדות לחירות, אך בצפון נדמה כי החירות האמיתית עדיין רחוקה מהישג יד. המשפחות בקריית שמונה אינן מחכות לנס מהשמיים: הן מנסות לייצר אותו בעצמן בכל יום מחדש, בין האזעקות לבין סידור השולחן. בלב היצירתיות והחוסן, הן מוצאות את הכוח לחגוג גם כשהעולם סביבן רועש, ומזכירות לכולנו שחירות היא קודם כל עוצמת-רוח.