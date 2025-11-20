חשיפת: צה"ל אישר סופית הקמת גדוד ללוחמים בני 50 ומעלה

בהיעדר חוק גיוס: צה"ל אישר סופית להקים גדוד ללוחמים לבני 50+, כך חשף הערב (חמישי) לראשונה כתבנו הצבאי ינון שלום יתח. עוד נודע, כי הכוח יעלה לקו עצמאי ראשון כבר ב-2026.

כאמור, גדוד "עצמון" ללוחמי מילואים שקיבלו פטור בעקבות גילם והתנדבו לשירות מחודש, סיים את שלבי ההקמה ומסכת האישורים. כעת, ייפעל הגדוד תחת פיקוד העורף.

בחודשים האחרונים הכוח יצא למספר מבצעים ממוקדים בכפרים ביהודה ושומרון וחבר לכוחות סדירים - כדי להתאמן ולהתאים את השפה למפקדות. פוטנציאל הגיוס של כוח לוחם בגילאים האלו - למעלה מ-3,000 לוחמים. בצה"ל אישרו את הפרטים.

בחודש אוגוסט האחרון דיווחנו במהדורה המרכזית על תחילת הקמת הגדוד, שכבר בתחילת המלחמה היה בתכנונים. כעת, הוא יהפוך למבצעי במטרה לשמש כוח נוסף למשימות הגנת הגבולות.