השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ביקר היום (חמישי) בכלא גנות כדי לראות מקרוב את תנאי המחבלים. במהלך הביקור פגש השר באחד האגפים המבודדים את הארכי מחבל מרואן ברגותי, המרצה חמישה מאסרי עולם.

בן גביר אמר לו בתקיפות כי "מי שיתעסק עם עם ישראל, מי שירצח לנו ילדים, מי שירצח לנו נשים, אנחנו נמחק אותו. אתם לא תנצחו אותנו".