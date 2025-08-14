בן גביר לברגותי: "מי שירצח לנו ילדים, אנחנו נמחק אותו"
השר לביטחון לאומי ביקר בכלא גנות כדי לראות מקרוב את תנאי המחבלים • שם פגש באחד האגפים המבודדים את הארכי מחבל מרואן ברגותי, ואמר לו בתקיפות: "אתם לא תנצחו אותנו" • צפו בתיעוד
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ביקר היום (חמישי) בכלא גנות כדי לראות מקרוב את תנאי המחבלים. במהלך הביקור פגש השר באחד האגפים המבודדים את הארכי מחבל מרואן ברגותי, המרצה חמישה מאסרי עולם.
בן גביר אמר לו בתקיפות כי "מי שיתעסק עם עם ישראל, מי שירצח לנו ילדים, מי שירצח לנו נשים, אנחנו נמחק אותו. אתם לא תנצחו אותנו".
