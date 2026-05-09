המשטרה: לוחמי מג"ב ירו למוות בחשוד ברהט שתקף אותם בעת מעצרו

המשטרה הודיעה הבוקר (שבת) כי במהלך הלילה, במהלך פעילות מבצעית של לוחמי מילואים של מג"ב ברהט, נורה למוות תושב העיר. "הלוחמים זיהו רכב חשוד וסימנו לו לעצור לבדיקה", נכתב בהודעה, "החשוד לא נענה לקריאות הכוח, החל להימלט ברכבו ובהמשך נמלט רגלית כששני לוחמים בעקבותיו".

"במהלך המרדף בוצע נוהל מעצר חשוד שכלל ירי באוויר, אולם החשוד המשיך במנוסתו, נעצר והתנגד בכוח למעצר תוך תקיפת שני הלוחמים אשר חשו סכנה לחייהם, ובשלב זה בוצע ירי לעבר החשוד שנפגע", נמסר.

המשטרה עוד מסרה כי החשוד קיבל טיפול רפואי על ידי הלוחמים וגורמי רפואה, ובהמשך נקבע מותו. דיווח אודות האירוע הועבר לגורמים הרלוונטיים והאירוע בבדיקה.