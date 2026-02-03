המפכ"ל: חקירת הפצ"רית הסתיימה ותועבר לבחינה של יועמ״שית משרד המשפטים

במשטרה הודיעו היום (שלישי) כי סיימו את חקירת הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. בנוסף, הודיעו כי החומר יועבר לגורם חיצוני, "נוכח העובדה שמדובר בפרשה בעלת רגישות ציבורית גבוהה", לדבריהם.

המפכ"ל, רב-ניצב דני לוי, החליט להעביר את חומרי החקירה ליועמ"שית משרד המשפטים יעל קוטיק - ובהתאם לחוות דעתה, לגורם בדיקה מוסמך וחיצוני, שיבחן את הצורך בהשלמות חקירה או בהגשת כתבי אישום נגד חשודים. המפכ"ל למעשה החליט לא להחליט, כשברקע הצהרות השר איתמר בן גביר על מעורבות היועמ"שית גלי בהרב-מיארה בפרשה - על אף שאין ממצאים התומכים בכך.

יועמ"ש המשטרה הבהיר בפנייתו ליועמ"שית משרד המשפטים כי לא נמצאה מעורבות של גורמים ממעגלים נוספים - דהיינו היועמ"שית בהרב-מיארה ואנשיה.

מהמשטרה נמסר כי "מתוקף אחריותו הציבורית של המפכ"ל ועל מנת לחזק את אמון הציבור, המפכ"ל סבור כי נכון לאפשר לגורם מקצועי בכיר נוסף, חיצוני למשטרה, לבחון את מכלול פעולות החקירה שנעשו, כמקובל בחקירות מסוג זה וכפי שנקבע בהחלטת בג"ץ".

"המפכ"ל נפגש עם ראש אח"מ ועם צוות החקירה, אשר סקרו בפניו את הממצאים שעלו בחקירה. המפכ"ל בחן סוגיות עקרוניות שונות וקיבל מידי צוות החקירה את ההסברים הנדרשים. לא למותר לציין כי בניגוד לפרסומים השגויים, המפכ"ל לא התערב בעבודת החקירה".

"לאור הנסיבות המיוחדות שנוצרו ובשים לב לעובדות שהתבררו במהלך החקירה עד כה", הוסיפו במשטרה, "הנחה המפכ"ל את יועמ"ש המשטרה לעדכן את יועמ"ש משרד המשפטים בתמונת המצב העובדתית שעלתה בחקירה, ככל שהיא רלוונטית לסוגיית ניגוד העניינים, על מנת שהנושא יבחן על בסיס המצב העובדתי המעודכן".

"בהתאם לחוות הדעת שתתקבל ע"י יועמ"ש משרד המשפטים, יועבר חומר החקירה לגורם בדיקה מוסמך, חיצוני למשטרה, אשר יוכל לבחון את ממצאי החקירה ואת המשך ההליכים בתיק, בכלל זה את הצורך בביצוע השלמות חקירה, זימון עדים וחשודים נוספים ולחילופין הגשת כתבי אישום נגד החשודים שיימצאו רלוונטיים".

