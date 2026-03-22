ארבעה לוחמי צה"ל נפצעו היום (ראשון) באורח קל כתוצאה מאירוע בטיחות במהלך פעילותם בדרום לבנון. בנוסף, כתוצאה מנפילת כטב"ם שנפל בסמיכות לכוח צבאי בדרום לבנון, לוחם צה"ל נפצע באורח קל.

כמו כן, שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח קל כתוצאה מתאונת עבודה בשטח בצפון. כל הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.