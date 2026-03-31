פיקוד העורף מעדכן: אין אינדיקציות להתגברות הירי מאיראן בליל הסדר

לקראת חג הפסח, עדכן פיקוד העורף היום (שלישי) כי בצה"ל לא מזהים אינדקציות להתגברות הירי בליל הסדר, אך "אנחנו ערוכים במיוחד בערב החג מתוך הבנה שזה עשוי לקרות".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

עוד נמסר כי "הנחיות ההתגוננות ישארו ללא שינוי. מול הרצון לשמור על שגרת החיים ולשמור על אזרחי ישראל. לקראת אחרי הפסח יבחנו מחדש את כל האלמנטים".

מפרוץ המערכה עם איראן, נהרגו 19 תושבים ישראלים וארבעה פלסטינים. למעלה מ-600 נפצעו, בהם 17 קשה, 40 בינוני ולמעלה מ-500 קל.