צה"ל חיסל בדרום לבנון בכיר חיזבאללה ומפקד "תיק הגולן" לשעבר

צה"ל הודיע היום (ראשון) כי בסוף השבוע חוסל בדרום לבנון עלי מוסא דקדוק, מבכירי חיזבאללה ומפקד "תיק הגולן" לשעבר. דקדוק מילא לאורך השנים שורת תפקידים בכירים בארגון והיווה מוקד ידע מרכזי בעל ניסיון מבצעי רב.

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בין היתר שימש כמפקד צוות האבטחה של מזכ"ל חיזבאללה לשעבר חסן נסראללה, כמפקד ב"כוח רדואן", כאחראי על יחידת חיל הרגלים בארגון וכמפקד "תיק הגולן", השלוחה שפעלה לביסוס התשתיות הצבאיות של חיזבאללה בסוריה סמוך לגבול ישראל.

דקדוק היה מהאחראים המרכזיים לקידום פעולות טרור נגד ישראל וכוחות צה"ל. בשנת 2007 נכלא בידי ארצות הברית לאחר שהיה מעורב בחטיפתם ובהריגתם של חמישה חיילים אמריקאים. בצה"ל הגדירו את חיסולו כ"סגירת מעגל משמעותית" והדגישו כי ימשיכו לפעול נגד בכירי חיזבאללה.