המשטרה עצרה את ח"כ לשעבר חנין זועבי בחשד להסתה לטרור

זועבי נעצרה בשל דברים שאמרה בכנס בחו"ל לפני מספר חודשים • "נמצא כי יש בדברים אותם אמרה חשד לעבירות של הזדהות עם ארגון טרור בפומבי", מסרה המשטרה

i24NEWS
i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
חנין זועבי, ארכיון
חנין זועבי, ארכיון הדס פרטוש/פלאש 90

מומלצים -

המשטרה עיכבה לחקירה הבוקר (ראשון) את חנין זועבי, חברת הכנסת לשעבר מבל"ד, בחשד להסתה לטרור בשל דברים שאמרה בכנס בחו"ל לפני מספר חודשים. 

לפי הודעת המשטרה, התקבלו בחודשים האחרונים מספר תלונות על דברים אותם נשאה חברת הכנסת לשעבר במסגרת נאום בכנס אנטי-ישראלי בחו"ל.

Video poster
חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי צולמה כשהיא אומרת אמירות שנויות במחלוקת - כעת המשטרה פתח בחקירה נגדה

"נמצא כי יש בדברים אותם אמרה חשד לעבירות של הזדהות עם ארגון טרור בפומבי והסתה למעשה טרור. הבוקר, לאחר קבלת האישורים המתאימים, שוטרי המחוז הצפוני עיכבו את החשודה לחקירה", מסרה המשטרה.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות