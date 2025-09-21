המשטרה עצרה את ח"כ לשעבר חנין זועבי בחשד להסתה לטרור
זועבי נעצרה בשל דברים שאמרה בכנס בחו"ל לפני מספר חודשים • "נמצא כי יש בדברים אותם אמרה חשד לעבירות של הזדהות עם ארגון טרור בפומבי", מסרה המשטרה
1 דקות קריאה
המשטרה עיכבה לחקירה הבוקר (ראשון) את חנין זועבי, חברת הכנסת לשעבר מבל"ד, בחשד להסתה לטרור בשל דברים שאמרה בכנס בחו"ל לפני מספר חודשים.
לפי הודעת המשטרה, התקבלו בחודשים האחרונים מספר תלונות על דברים אותם נשאה חברת הכנסת לשעבר במסגרת נאום בכנס אנטי-ישראלי בחו"ל.
"נמצא כי יש בדברים אותם אמרה חשד לעבירות של הזדהות עם ארגון טרור בפומבי והסתה למעשה טרור. הבוקר, לאחר קבלת האישורים המתאימים, שוטרי המחוז הצפוני עיכבו את החשודה לחקירה", מסרה המשטרה.
