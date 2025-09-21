המשטרה עצרה את ח"כ לשעבר חנין זועבי בחשד להסתה לטרור

זועבי נעצרה בשל דברים שאמרה בכנס בחו"ל לפני מספר חודשים • "נמצא כי יש בדברים אותם אמרה חשד לעבירות של הזדהות עם ארגון טרור בפומבי", מסרה המשטרה

