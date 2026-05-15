הרמטכ"ל הגדיר את חיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל חדאד, כהצלחה מבצעית וסגירת מעגל חשובה, בציינו כי שמו של רב-המרצחים עלה פעם אחר פעם בשיחותיו עם החטופים ששבו. בסיום הערכת המצב הדגיש כי צה"ל ימשיך לבוא חשבון עם כל שותפי טבח ה-7 באוקטובר, והנחה את פיקוד הדרום לשמור על דריכות עליונה ולהגיב מייד לכל איום (ינון שלום יתח)