איראן: נפתח נתיב מיוחד במצר הורמוז שיהיה פתוח למשתפי פעולה - וסגור למפעילי "פרויקט החירות"
עז א-דין אל חדאד, מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס בצועת עזה, חוסל אמש • צה"ל תוקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון • איראן: נפתח נתיב בהורמוז למורשים בלבד | עדכונים שוטפים
בסיכום הערכת מצב מטכ"לית היום (שבת) לאחר חיסול ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל חדאד, הגדיר הרמטכ"ל את הפעולה כהצלחה מבצעית משמעותית של צה"ל והשב"כ וכסגירת מעגל חשובה, בציינו כי שמו של רב-המרצחים עלה פעם אחר פעם בשיחותיו עם החטופים והחטופות ששבו מהשבי. בסיום דבריו הנחה את פיקוד הדרום לשמור על דריכות מבצעית גבוהה ולהגיב באופן מיידי לכל ניסיון פגיעה בכוחותינו או בשטח ישראל. במקביל, צה"ל תקף לאורך היום בדרום לבנון, ואזעקות נשמעו בקו העימות.
"בוקר שהשמים כחולים יותר והציפורים מצייצות יותר, ועז-א דין נשרף בגיהנום, איזה כיף"; צפו בתגובת שורדת השבי רומי גונן לחיסול בכיר חמאס (לי עייש)
תקשורת איראנית: מקורות יודעי דבר הודיעו כי שר הפנים של פקיסטן, סייד מוחסין נקווי, נסע לטהרן לפני מספר שעות כדי להיפגש עם גורמים איראניים. במהלך ביקור בלתי צפוי זה, נקווי צפוי להיפגש עם מספר גורמים איראניים, כולל שר הפנים (איילי כהן)
ראש הביטחון הלאומי של הפרלמנט האיראני: איראן הכינה מנגנון לניהול התנועה במצרי הורמוז לאורך נתיב ייעודי, אשר ייחשף בקרוב. בתהליך זה, רק כלי שיט מסחריים וגורמים המשתפים פעולה עם איראן ייהנו ממנו. ייגבו העמלות הנדרשות עבור השירותים המיוחדים הניתנים במסגרת מנגנון זה. נתיב זה יישאר סגור בפני מפעילי "פרויקט החירות" (רון צור)
אזעקות הופעלו באצבע הגליל בשל חשש לחדירת כטב"ם
הלווית ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל חדאד (איילי כהן)
דיווחים בלבנון: תקיפה ישראלית בכפר מערכה שבמחוז צור, דרום המדינה (איילי כהן)
הרמטכ"ל הגדיר את חיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל חדאד, כהצלחה מבצעית וסגירת מעגל חשובה, בציינו כי שמו של רב-המרצחים עלה פעם אחר פעם בשיחותיו עם החטופים ששבו. בסיום הערכת המצב הדגיש כי צה"ל ימשיך לבוא חשבון עם כל שותפי טבח ה-7 באוקטובר, והנחה את פיקוד הדרום לשמור על דריכות עליונה ולהגיב מייד לכל איום (ינון שלום יתח)
צה"ל החל לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון - דובר צה"ל (אוריה קשת)
בעקבות חשד לחדירת כטב"ם הופעלו אזעקות באיזור מירון
דיווח ב-CNN: גורמים אמריקנים חושדים כי האקרים איראנים עומדים מאחורי סדרה של פרצות למערכות המנטרות את כמות הדלק במיכלי אחסון המשרתים תחנות דלק במספר מדינות, על פי מקורות מרובים שעודכנו על הפעילות (רון צור)
לפחות שישה נהרגו, כולל שלושה פרמדיקים, ו-22 נפצעו בתקיפת צה{ל על מרכז הגנה אזרחית בדרום לבנון - סוכנות הידיעות הממלכתית הלבנונית (רון צור)
אזעקות בצפון הגולן בשל חשד לחדירת כלי טיס
משרד החוץ של איחוד האמירויות הערביות אומר שכל הפעולות שננקטו על ידי מדינת המפרץ היו במסגרת פעולות ההגנה שלה שמטרתן להגן על ריבונותה, אזרחיה ותשתיותיה החיוניות. משרד החוץ שומר על כל זכויותיו הריבוניות, המשפטיות, הדיפלומטיות והצבאיות להתמודד עם כל "איום או פעולה עוינת" (רון צור)
ראש עריית ניו יורק זורהאן ממדאני פרסם פורסם לציון יום הנכבה: "היום מציינים את יום הנכבה, יום שנתי לציון גירושם של יותר מ-700,000 פלסטינים בין השנים 1947 ו-1949, במהלך הקמת מדינת ישראל ובשנה שלאחר מכן" (ברק בטש)
על פי דיווח בניו יורק טיימס היום, יועצי הנשיא טראמפ הכינו תוכניות למקרה של חזרה ללחימה באיראן, הכוללות תקיפת תשתיות צבא, השתלטות על האי ח'ארג ושליחת כוחות מיוחדים - שהגיעו לאזור כבר במרץ - לתפיסת מצבור האורניום המועשר (ברק בטש)