האזינו לרשת הקשר הצה"לית, הבריחו מא"גים: כתבי אישום חמורים נגד חוליית מבריחים מגבול מצרים

שב"כ, משטרת ישראל וצה"ל הודיעו היום (חמישי) שחשפו תשתית מבריחי אמצעי לחימה באמצעות רחפנים שפעלה באזור הנגב. ארבעת חברי התשתית, אזרחי ישראל תושבי מסעודין אל עזאזמה, נעצרו לפני כחודש לחקירה משותפת של שב"כ והמשטרה. חקירתם העלתה כי הם היו מעורבים בהברחות אמל"ח משמעותיות מגבול סיני. היום, הוגש נגדם כתב אישום בגין עבירות ריגול ונשק.

במהלך אחד מנסיונות ההברחה, נתפסו ארבעה מקלעים מסוג מא"ג, אשר הוברחו על גבי רחפן שהופל ע"י כוחות צה"ל. בנוסף, העלתה החקירה כי במסגרת ביצוע ההברחות, האזינו חברי החוליה לרשות הקשר הצה"לית, וכי היו מעורבים בהברחות נוספות בגבול סיני. כתב אישום נגדם הוגש היום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע על ידי פרקליטות מחוז דרום.

מכתבי האישום, שהוגשו על ידי עו"ד אסף בר יוסף מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי במהלך חודש נובמבר 2024 קשר סאלח ג'רג'אוי קשר עם אדם מהצד המצרי לצורך ייבוא אמצעי לחימה באמצעות רחפנים, והציע לשאר הנאשמים להצטרף לפעילות. לצורך כך רכשו הנאשמים רחפנים בעלות של מאות שקלים. במספר הזדמנויות שונות פעלו הנאשמים לייבוא כלי נשק מגבול ישראל-מצרים באמצעות רחפן, כאשר אחד מהם שימש כמתצפת. הנאשמים נעו באזור הגבול כשהם מצוידים במכשירי קשר, אספו את כלי הנשק והובילו אותם לשטח ישראל, תוך מודעות לכך שמעשיהם עלולים לפגוע בביטחון המדינה.

במקרה נוסף, באחת הפעמים בשעות הערב, האזין סאמי סרחין לרשת הקשר הצה"לית ושלח לסאלח ג'רג'אוי הקלטה ובה דיווחים של תצפיתניות, אשר זיהו את ההברחה באמצעות רחפנים ואת הכוונת הכוחות לאזור. כמו כן, אחד הנאשמים, פאיז סרחין, גויס כתצפיתן עבור רשת ההברחות, ותמורת כל הברחה הובטח לו תשלום של 2,000 דולר - בפועל קיבל את הסכום פעם אחת, לאור ההברחה היחידה שהצליחה.

עוד עולה כי החל משנת 2020 חלה עלייה מתמדת בניסיונות הברחה ובתפיסת כלי נשק שהוברחו לישראל דרך הגבולות עם ירדן ומצרים, ובשנת 2024 החל שימוש נרחב ברחפנים לצורך ייבוא אמצעי לחימה וסמים. על פי הנטען, "הצפת" מדינת ישראל באמצעי לחימה בלתי חוקיים מהווה סיכון ממשי הן במישור הפלילי והן במישור הביטחוני, מאפשרת פעילות טרור, מסייעת לארגוני טרור ולפעיליהם בביצוע פיגועים, ומסכנת באופן ממשי את ביטחון אזרחי המדינה, בין היתר גם בשל ירידה משמעותית במחירי אמצעי הלחימה.

"פעילות הברחות אמצעי הלחימה בגבולות המדינה מהווה צינור אספקה לארגוני הטרור, מסייעת לפעילותם, ויש בה כדי לפגוע באופן משמעותי בביטחון המדינה. שב"כ, משטרת ישראל וצה"ל רואים בחומרה כל מעורבות או סיוע של אזרחים ישראלים לפעילות טרור ולהברחת אמצעי לחימה בגבולות, המסכנות את ביטחון המדינה, וימשיכו לפעול לסיכול ולמיצוי הדין עם המעורבים", נמסר.

נזכיר כי השבוע בכיר במשטרה חשף בדיון בכנסת את ניסיונות הסיכול של רחפן אמל"ח בנגב הלילה, שעשה שלוש "נגלות" עם נשקים, ונתפס רק בפעם השלישית כשעליו 22 רובי M16. הרחפן שנתפס סוכל במהלך ניסיון ההברחה הראשון שלו, ובהמשך בוצעו שלושה סיכולים של נוספים. השימוש בהם הוא חוזר, כך שניסיונות ההברחה באמצעות הרחפן בוצעו גם בלילות הקודמים.