"ישראל חייבת להיות בחלל": התגובות לשיגור "אופק 19"

במערכת הפוליטית והביטחונית מגיבים היום (רביעי) בהתרגשות לשיגור הלווין "אופק 19" לחלל מישראל אתמול על ידי התעשייה האווירית, ומברכים על ההישג יוצא הדופן. "לא רק סטארט אפ ניישן אלא ספייס ניישן. ישראל חייבת להיות בחלל", אמר נשיא המדינה יצחק הרצוג.

נשיא המדינה הוסיף כי "התרגשתי לראות את השיגור של 'אופק 19', Made in Israel. מרגש לראות את היכולות הפנטסטיות של התעשיות הישראליות. עבודה של שנים יוצאת מן הכלל, מרגשת, ממוקדת שהגיעה למקומות שאנחנו לא יכולים אפילו לדמיין. ישראל חייבת להיות בחלל, שם עתיד האנושות, יש לכך יכולות אסטרטגיות חשובות ביותר, בוודאי בזירה שבה אנחנו עוסקים. אני מברך את התעשייה האווירית, את מערכת הביטחון, את מפא"ת, את משרד הביטחון, את כל השותפים במלאכה החשובה הזאת. זו עוד הוכחה שאנחנו עם יחיד ומיוחד, אין פעם כמו מדינת ישראל".

משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ הוסיף: "זהו רגע של גאווה לאומית גדולה - לעם ישראל ולכל מי שפועל לילות כימים כדי לשמור על ביטחוננו ועל עתידנו. ישראל מוכיחה שוב את עליונותה כמעצמה טכנולוגית וביטחונית מהמובילות בעולם ושיגור הלוויין לחלל מהווה נדבך נוסף בכוחה של ישראל גם במעגל השלישי מבטא את היכולות המתקדמות של משרד הביטחון, צה"ל והתעשייה האווירית. ההישג הזה הוא ביטוי לשילוב כוחות ייחודי של חדשנות, מצוינות ויצירתיות ישראלית - שמעניקים לנו עליונות אסטרטגית וחיזוק משמעותי לביטחון המדינה. אני מצדיע למהנדסים, למפתחים, ללוחמים ולאנשי מערכת הביטחון שעמלו לילות כימים כדי להביא הישג יוצא דופן זה. ישראל ממשיכה להמריא, להוביל, ולהבטיח את ביטחוננו בגאווה ובעוצמה".

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם: "'אופק 19' שמצטרף למערך הלווייניות הישראלי בחלל, מהווה מכפיל כוח משמעותי ביכולות המבצעיות של מערכת הביטחון. זהו מאמץ אדיר שמובילים מאות אנשים במשרד הביטחון, בצה"ל ובתעשיות הביטחוניות. מלחמת 'חרבות ברזל' ובמיוחד מבצע 'עם כלביא' המחישו לכולנו שהמלחמה המודרנית מתרחשת גם בחלל. הצורך להתרחב ולחזק את אחיזתנו בחלל, הוא יעד מרכזי באסטרטגיית משרד הביטחון. בעשור הקרוב נשקיע מיליארדי שקלים בבניית קונסטלציית לוויינים בחלל, שתאפשר לנו לעקוב בכל רגע נתון ובמקביל אחרי כל נקודה במזרח התיכון".

"לאחר ההצלחות חסרות התקדים במלחמה, לרבות מעל 12 אלף תמונות לוויין בשטח איראן במבצע 'עם כלביא', הצבנו בחלל לוויין מתקדם נוסף שמצויד ביכולות איסוף בפסגת הטכנולוגיה העולמית. החלל הוא מימד לחימה שמרכזיותו תלך ותתעצם בשנים הבאות, והלוויין הנוכחי מייצר את קפיצת המדרגה המבצעית והטכנולוגית לשימור ושיפור העליונות בחלל של מדינת ישראל לעשורים הבאים", הוסיף ראש מפא"ת במשרד הביטחון, תא"ל (מיל') ד"ר דני גולד.

מנכ"ל התעשייה האווירית בועז לוי אמר כי "כבית החלל של מדינת ישראל, אנו גאים מאוד על פיתוח ושיגור מוצלח של לווין נוסף לחלל עבור מדינת ישראל - זאת בתוך פחות מחודשיים. 'אופק 19' הינו לווין תצפית מכ"מי, שיספק למדינה יכולות מודיעין ביום, בלילה ובכל תנאי מזג האויר והראות. יכולות אלו נדרשות היום יותר מאי פעם, בייחוד לאחר מבצע 'עם כלביא', אשר הדגיש לכולנו שיכולות תצפית מתקדמות באזורנו הנן קריטיות להשגת עליונות אווירית ויבשתית. אנו מלאי גאווה להציג לישראל ולעולם כולו שוב את העוצמה האנושית והטכנולוגית שמובילה לפיתוח מערכות מורכבות ופורצות דרך, כחול-לבן, המציבות את מדינת ישראל בחזית הטכנולוגית ברמת היכולות והחדשנות העולמית".

"שיגור הלווין מהווה קפיצת מדרגה משמעותית ביכולות הביטחוניות והטכנולוגיות של מדינת ישראל בחלל. הלוויין, שפותח ויוצא בארץ על ידי מיטב המהנדסים והתעשיות הביטחוניות, מבטיח המשך עצמאות מבצעית וגמישות אסטרטגית בזירת המודיעין. התפוקות המבצעיות של מערכת הביטחון מהחלל ב'חרבות ברזל' וב'עם כלביא' המחישו את הצורך לשימור עליונותנו הביטחונית בחלל. 'אופק 19' מצטרף לקונסטלציה מבצעית בחלל שבעזרת טכנולוגיה פורצת דרך, מרחיבה באופן ניכר את היכולות המודיעיניות של צה"ל ותאפשר שמירת היתרון המבצעי של מדינת ישראל בזירות הרחוקות והקרובות כאחד", מסר ראש מנהלת החלל במפא"ת שבמשרד הביטחון, אבי ברגר.