הותר לפרסום: סרן ד"ר אורי יוסף סילבסטר, רופא בגבעתי, נפל בדרום לבנון

סרן ד"ר אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, רופא גדוד שקד (424) בחטיבת גבעתי, נפל היום (שני) בקרב בדרום לבנון.

באירוע בו נפל סרן ד"ר אורי יוסף סילבסטר, נפצעו בנוסף שבעה חיילים נוספים - בהם שני קצינים ולוחם במצב קשה ולוחם באורח בינוני.

דוקטור סרן אורי יוסף סילבסטר היה הרופא הגדודי של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. האירוע התרחש בבוקר, סמוך לשעה 12 בצהריים, כשרחפן נפץ פגע בכח שנמצא במרגלות הבופור.

רק אתמול בבוקר פורסם כי 26 שנים לאחר הנסיגה מדרום לבנון, צה"ל כבש במבצע רחב את רכס הבופור ונחל הסלוקי. צה"ל הודיע כי הפעילות החלה לפני מספר ימים, כאשר כוחות קרקעיים ובינהם חטיבת גולני, חטיבת גבעתי וחטיבת השיריון 7 החלו את הפעילות ההתקפית.

צה"ל מסר כי הפעילות במרחב מתמקדת בהשגת השליטה באזור, בהעמקת הפגיעה בחיזבאללה והשמדת "תשתיות טרור משמעותיות שהוקמו ברכס בהכוונה איראנית, מהן המחבלים ניהלו את הלחימה והוציאו לפועל מתווי טרור רבים".