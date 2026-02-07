הותר לפרסום: סרן תומר אייגס הוא קצין המודיעין שמצא את מותו במאי 2021
אייגס, בן 24, הוא קצין המודיעין שהואשם בעבירות ביטחוניות חמורות ומצא את מותו בתאו בכלא הצבאי לפני כארבע שנים וחצי • עד היום עדיין לא נקבע מה הייתה סיבת המוות
סרן תומר אייגס, בן 24, הוא קצין המודיעין (8200) שהואשם בעבירות ביטחוניות חמורות ומצא את מותו בנסיבות מסתוריות בתאו בכלא הצבאי בלילה שבין 16 ל-17 במאי 2021, זאת מבלי שנקבע עד היום מה הייתה סיבת המוות, כך הותר הערב (מוצ"ש) לפרסום.
יצוין כי מספר שבועות לפני מותו הוא התמוטט פעמיים בכלא נווה צדק, ואותר על הרצפה עם סימני פרכוסים ובלבול. בנוסף, באחד המקרים הוא דיווח שבלע כמות גדולה של תרופות. למרות זאת לא היה תחת השגחה. בלילה שבין 16 ל-17 במאי 2021 הוא אותר במצב קשה, פונה לבית החולים לניאדו ושם נקבע מותו הטרגי.
