פיקוד המרכז ואוגדת יהודה ושומרון, נמצאים במוכנות גבוהה בימים האחרונים לרמדאן ולחודש שלאחריו, מתוך הבנה שכל אירוע עלול להשפיע באופן מיידי על השטח. השנה, כמו בשנה שעברה, לא אושרו הקלות גורפות או הרחבת היתרים מעבר למתווה שנקבע על-ידי הדרג המדיני.

בשונה משנים עברו - הוחלט כי הפעילות ההתקפית ברמדאן תישאר כסדרה ללא שינויים כדי לשמר את היציבות הביטחונית, זאת בדומה לנעשה בשנתיים האחרונות.

המבצע במחנות בצפון השומרון שהתחיל בינואר 2025 הוביל לירידה חדה בהיקפי הטרור המחנות אינם מהווים עוד קיני טרור ומקומות מסתור כפי שהיו בעבר. האוגדה פועלת כיום עם 21 גדודים, בתגבור חטיבת הקומנדו וארבע פלוגות נוספות, במיקוד התקפי לסיכול טרור.

מוקדי החיכוך המרכזיים בחג המוסלמי צפויים להיות במעברים ובאתרים רגישים דתית, ובהם מעבר רחל, מעבר קלנדיה ואזור מערת המכפלה, שם צפויים ריכוזי קהל משמעותיים.

המאבק בהסתה לטרור: מעל 400 מסיתים נעצרו מתחילת המלחמה. ההסתה מזוהה כמחולל טרור ומטופלת בהתאם. מתנהל מאמץ רחב לסיכול טרור בדגש על תשתיות הסתה ומימון טרור. מתחילת השנה נתפסו למעלה מ-15 מיליון שקלים שיועדו לפעילות טרור, לרבות כספים שמקורם מחוץ לאזור.

בנוסף, בשבוע האחרון, צה"ל בשיתוף פעולה עם המשטרה ומג"ב איו"ש מבצע מעצרים נגד גורמי הסתה ביהודה ושומרון, על מנת לשמור את השקט באזור במסר נלווה. מתחילת המבצע נעצרו כ-19 יעדי הסתה בכלל הגזרות, ובנוסף במהלך הפעילות השוטפת בשנת 2025 נעצרו 184 יעדי הסתה.

כלקח משנים קודמות, בהם חלק מהפלסטינים שעלו להר הבית ניסו להישאר בשטח ישראל ולא חזרו ליהודה ושומרון, השנה יתבצע מעקב באמצעות כרטיס מגנטי מיוחד, שכל מי שעובר להר הבית יצטרך לתקף בעמדות מיוחדות הסמוכות למרחב בו הוא מתגורר. מי שלא יסגר מעגל על יציאתו משטח ישראל, פרטיו יועברו למשטרה ויוטלו עליו סנקציות מיידיות.