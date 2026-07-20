לראשונה: סרטון החטיפה של רימון קירשט ויגב בוכשטב מתפרסם

לראשונה מאז מתקפת השבעה באוקטובר, מתפרסם היום (שני) סרטון החטיפה המטלטל של בני הזוג רימון קירשט ויגב בוכשטב מביתם שבקיבוץ נירים לעזה. התיעוד החדש מציג את רגעי האימה שבהם נלקחו השניים על ידי מחבלי חמאס.

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כחלק מרקע האירועים, רימון שוחררה בעסקת החטופים בנובמבר 2023 לאחר 53 ימים בשבי חמאס, ותועדה כשהיא מיישירה מבט אמיץ לעבר המחבלים ברגע שהפך לסמל גבורה.

יגב נותר בשבי חמאס, ובהמשך התברר כי נרצח בחאן יונס, עד שגופתו חולצה על ידי כוחות צה"ל באוגוסט 2024. בראיון שהעניקה לאחרונה לכלי תקשורת, שברה רימון שתיקה ארוכה ושיתפה בעינויים שעברה, לצד העימותים הקשוחים עם המחבלים והפרידה קורעת הלב מבעלה שנורה למוות.