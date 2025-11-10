מדאיג: עשרות מנהרות וטילים של חיזבאללה אותרו

גורמים בלבנון המעודכנים בפעילות הצבא דיווחו כי מאז תחילת הפסקת האש עם ישראל, סריקות בעמקים וביערות איתרו יותר מ-50 מנהרות והובילו להחרמה של מעל 50 טילים מונחים ומאות כלי נשק נוספים.

בצבא לבנון בטוחים שיוכלו להכריז על דרום לבנון כאזור חופשי מנשק חיזבאללה עד סוף 2025, בהתאם להסכם הפסקת האש שסיים את המלחמה ההרסנית בין ישראל לחיזבאללה בשנה שעברה.

עם זאת, בישראל מטילים ספק בהערכות אלה. בשבועות האחרונים ישראל מפעילה לחצים על צבא לבנון להיות אגרסיבי יותר בפירוק הנשק של חיזבאללה, הנתמך בידי איראן, והעלתה דרישה להתחיל לחפש כלי נשק גם בבתים פרטיים בדרום המדינה.

הדרישה נדחתה על-ידי הנהגת הצבא הלבנוני, שחוששת כי צעד כזה יצית סכסוך פנימי ויפגע באסטרטגיית הפירוז שלדברי הצבא היא זהירה אך יעילה, כך אמרו גורמי הביטחון הלבנוניים. תכנית הצבא מעולם לא כללה חיפוש ברכוש פרטי, לפי גורמי הביטחון הלבנוניים.