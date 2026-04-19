באשדוד סופדים הבוקר (ראשון) לתושב העיר, רס"ל במיל' לידור פורת שנפל אמש בקרב בדרום לבנון, יום לפני יום הזיכרון לחללי צה"ל. בני משפחתו מספרים כי מעל לכל היה לידור אדם של רוח וערכים: "הוא היה מאד מחובר לבית המדרש. היתה בו אהבת תורה ואהבת תלמידי חכמים יוצאת דופן".

ראש העיר יחיאל לסרי הוסיף כי "הלב נקרע עם הבשורה המרה... לידור, בן 31 במותו, הוא החלל ה־313 של אשדוד מאז קום המדינה. נפילתו, יום לפני ערב יום הזיכרון, היא כאב עצום ובלתי נתפס למשפחתו, למכריו ולאוהביו, ולעיר אשדוד כולה. לידור הותיר אחריו את אביו אברהם, את נאור אחיו הבכור ואת ענבל אחותו התאומה. עיריית אשדוד תלווה את המשפחה ותעמוד לצידה בכל עת.

באשדוד סיפרו עוד על לידור כי את דרכו החינוכית החל בבית הספר שילה. בהמשך למד בישיבה התיכונית בני עקיבא נווה הרצוג באשדוד, שם בלט כתלמיד מצטיין וכבן תורה. לפני גיוסו לצה"ל למד שלוש שנים בישיבת בית אל, ובמהלך תקופה זו אף זכה בתחרות פיזיקה ארצית.

כבר בנעוריו הפגין סקרנות יוצאת דופן לעולם המדע והפיזיקה. הוא השתתף בתחרות הארצית "הפיזיקאים הצעירים", שהתקיימה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, והציג עבודת גמר בתחום הביו-פיזיקה. עבודתו עסקה בחקר התכונות המכניות של מולקולת ה-DNA - נושא הנמצא בחזית המחקר המדעי ובעל חשיבות רבה לעולם הרפואה.

העבודה דרשה ממנו השקעה רבה, שכללה הגעה למעבדות האוניברסיטה, ביצוע ניסויים לצד מנחה ולמידה מעמיקה מעבר לתוכנית הלימודים. למרות האתגר, סיפר כי מדובר היה בחוויה יוצאת דופן והמליץ לתלמידים אחריו להמשיך ולהעמיק בעולם המחקר והידע. נפילתו מותירה חלל עמוק בקרב כל מי שהכיר אותו - לוחם מסור, בן אהוב, אדם של אמונה, ידע וענווה.

הרב מאיר אדרי מישיבת נווה הרצוג בה למד לידור, סיפר עליו שהיה ילד שקט ששואף למצויינות, דבקות במשימה, חריצות, אהבת הארץ".