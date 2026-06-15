כוחות צה"ל פעלו לאורך היום להסרת איומים מיידיים על הכוחות הפועלים במרחב ההגנה הקדמי בדרום לבנון. בארבעה אירועים שונים לאורך היום, זיהו הלוחמים בשטח מספר מחבלים שנעו בכלי רכב והתקרבו באופן מאיים לעבר כוחותינו; חיל האוויר, בהכוונת הכוחות והמודיעין בשטח, תקף את האיומים הללו באופן ממוקד והשמיד אותם לפני שהצליחו לפגוע בכוחות. בצה"ל מבהירים כי הצבא ימשיך לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי במרחב (ינון שלום יתח)