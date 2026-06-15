צה"ל: מספר רקטות ששוגרו על ידי חיזבאללה לעבר כוחותינו בדרום לבנון יורטו
מפציץ אמריקני התרסק לאחר המראתו בקליפורניה • צה"ל סיכל שורת איומים ממוקדים מצד חיזבאללה והדף ירי נ"ט ורקטות בדרום לבנון • בוושינגטון מבהירים: "מזכר ההבנות מסיים את הלחימה בכל החזיתות"
בגבול הצפון נמשכת דריכות מבצעית גבוהה כאשר כוחות צה"ל יירטו רקטות, הדפו איומי נ"ט וחיסלו חוליות מחבלים חמושות בדרום לבנון בלילה בין שני לשלישי. חקירה נפתחה לאחר שמפציץ אמריקני מסוג B-52 התרסק זמן קצר לאחר שהמריא מבסיס חיל האוויר בקליפורניה. בבית הלבן מבהירים בעקבות חתימת מזכר ההבנות (MOU): הפסקת האש המלאה בכלל החזיתות היא תנאי מוקדם והכרחי לכל התקדמות מדינית עתידית.
חיל האוויר יירט בהצלחה מספר רקטות ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר מרחב הפעילות של כוחות צה"ל בדרום לבנון, כאשר בהתאם למדיניות המבצעית בשטח לא הופעלו התרעות בעורף. מוקדם יותר היום, שיגר חיזבאללה טיל נ"ט ומספר פצצות מרגמה לעבר הלוחמים במרחב, באירועים שהסתיימו ללא נפגעים בקרב כוחותינו (ינון שלום יתח)
כוחות צה"ל פעלו לאורך היום להסרת איומים מיידיים על הכוחות הפועלים במרחב ההגנה הקדמי בדרום לבנון. בארבעה אירועים שונים לאורך היום, זיהו הלוחמים בשטח מספר מחבלים שנעו בכלי רכב והתקרבו באופן מאיים לעבר כוחותינו; חיל האוויר, בהכוונת הכוחות והמודיעין בשטח, תקף את האיומים הללו באופן ממוקד והשמיד אותם לפני שהצליחו לפגוע בכוחות. בצה"ל מבהירים כי הצבא ימשיך לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי במרחב (ינון שלום יתח)
מפציץ אסטרטגי מסוג B-52 של חיל האוויר האמריקני התרסק הלילה זמן קצר לאחר שהמריא מבסיס חיל האוויר אדוארדס שבקליפורניה. נסיבות ההתרסקות הקשה עדיין אינן ברורות לחלוטין, וגורמי צבא וחקירה רשמיים בארצות הברית פתחו בבדיקה דחופה של נסיבות האירוע בשטח הבסיס (ברק בטש)
https://x.com/i/web/status/2066611237652156525
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