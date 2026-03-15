היום הראשון למבצע "שאגת הארי" היה אחד הדרמטיים ביותר בלחימה עד כה, בו חוסל המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, ביחד עם עשרות מאנשיו. כתבנו הצבאי ינון שלום יתח, הביא הערב (ראשון) במהדורה המרכזית של i24NEWS פרטים חדשים על מכת הפתיחה שהכתה את המשטר האיראני.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

מכת הפתיחה חולקה על ידי צה"ל לשלושה מבצעים שונים, כולם חלק מסדרת תקיפות במרחב לואי פסטור בטהרן. המבצע הראשון, "הכל אפשרי", החל בשעה 08:15 שעון ישראל, עם כינוס המיניסטריון האיראני במתחם מלון אמין בבירה האיראנית. כ-20 בכירים ישבו בחדר ישיבות קטן, עד שזה אחר זה החלו לנחות במתחם חימושים של חיל האוויר.

המינסטריון הוא אחד מגופי הדיכוי המרכזיים של המשטר באיראן - הוא זה שמפקח בפועל על זרימת המידע במדינה, קובע מה ישודר בתקשורת המקומית, וכמה אינטרנט להקצות לאזרחים.

המבצע השני, "חותם כורש", הוא המפורסם מבין השלושה, בו מצא את מותו מנהיג הרפובליקה האיסלאמית. בצה"ל טוענים שמדובר באחד הסיכולים המורכבים ביותר בתולדות אמ"ן. במסגרת המבצע הוטלו כ-550 חימושים על מתחמו המבוצר של חמינאי, שהיה אחד האנשים המאובטחים ביותר במזרח התיכון. שלושה מבנים הושמדו כליל במסגרת התקיפה, בהם גם הבניין של ראש לשכתו של חמינאי, שחוסל גם הוא.

המבצע השלישי, "חור בהגנה", הושג בהזדמנות פז של ישראל וארצות הברית, בה בכירי מערכת הביטחון האיראנית התכנסו במקביל בשלושה מתחמים סמוכים. ההזדמנות נוצלה, ובעת ובעונה אחת סוכל הפורום הביטחוני הבכיר ביותר באיראן. המזכיר הצבאי עלי שמחאני, מפקד משמרות המהפכה, שר ההגנה, ראש המודיעין, האחראי על הנשק הגרעיני, כולם ניצלו בעבר מניסיונות חיסול, אך מזל לא שפר עליהם הפעם.

שלושת המבצעים יצאו לפועל בו-זמנית תוך ניצול הזדמנות נדירה בה כל הכוכבים הסתדרו. התקיפה תוכננה תחילה לשעות הלילה, אך לאחר שהתברר שהבכירים מתכוונים להתכנס בשעת יום התקבלה ההחלטה, ובתוך פחות מדקה הושלמה מכת הפתיחה הדרמטית של המערכה, שרבות עוד ידובר עליה בעתיד.