אושר בממשלה: השב"כ ייכנס למאבק למיגור הפשיעה עם המשטרה

הממשלה אישרה הלילה (רביעי) את התכנית שהובילו ראש הממשלה בנימין נתניהו, השרה לשוויון חברתי מאי גולן והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר - שתכניס את השב"כ למאבק בפשיעה במגזר הערבי, ובמסגרתה יוסטו כ-497 מיליון שקלים מתוכנית החומש 550, לטובת המהלך.

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במסגרת התכנית, כ-364.5 מיליון שקלים יוקצו לשב"כ, לטובת הקמת יחידה ייעודית למאבק בהברחות ובסחר באמצעי לחימה ותגבור יכולות מודיעיניות ומבצעיות.

בנוסף, כ-132.4 מיליון שקלים יוקצו למשטרה, להקמת יחידה ארצית ייעודית למאבק בפשיעה בחברה הערבית, לרבות הקמת מערכי טכנולוגיה והצטיידות באמצעים מבצעיים מתקדמים.

כמו כן, תוספת של 130 תקני כוח אדם לשב"כ החל משנת 2026, לצד הקצאת תקציב קבוע בסך 35 מיליון שקלים מדי שנה, החל משנת 2026.

ראש הממשלה נתניהו מסר: "הכנסת השב"כ למאבק בפשיעה בחברה הערבית, שהפכה למכת מדינה, היא בשורה דרמטית וצעד משמעותי במלחמת החורמה שאנחנו מנהלים נגד ארגוני הפשיעה. שילוב היכולות המודיעיניות, המבצעיות והטכנולוגיות של השב"כ, לצד פעילות משטרת ישראל וכלל גורמי האכיפה, יאפשר להפעיל את מיטב הכלים העומדים לרשות המדינה - לרבות אמצעים מתקדמים ויכולות מודיעיניות, כדי להגיע אל ראשי ארגוני הפשיעה, לפגוע בתשתיות שלהם ולהשיב את הביטחון האישי לאזרחים. לא נקבל מציאות של אלימות, סחיטה ורצח ברחובות. מדינת ישראל תפעל בנחישות, בעוצמה וללא פשרות כדי למגר את ארגוני הפשיעה ולהשיב את הביטחון ברחובות. אני מברך את השרה מאי גולן ואת השר איתמר בן גביר על הובלת המהלך החשוב הזה".

השרה מאי גולן: "מרגע כניסתי לתפקיד נאבקתי לחשוף את האמת על תכנית החומש של ממשלת בנט-עבאס. נלחמתי מול לחצים אדירים, פקידות מסואבת ומתקפה תקשורתית, כדי לעצור את המשך הזרמת המיליארדים ללא פיקוח ובקרה, והצגתי לרה"מ נתניהו מידע מודיעיני מסווג שהצביע על זליגת כספי ציבור לארגוני פשיעה רצחניים. אני גאה שיחד עם רה"מ נתניהו, השר בן גביר וראש השב"כ דוד זיני הובלנו היום תיקון היסטורי והפכנו את המשוואה: במקום שכספי הציבור יחזקו את ארגוני הפשיעה - הם יחזקו את השב"כ והמשטרה במאבק בהם, למען ביטחון אזרחי ישראל!".

השר בן גביר הוסיף: "בשורה אדירה לאזרחי ישראל, בשורה מרה לארגוני הפשיעה. אחרי שראש השב"כ הקודם הכושל רונן בר עמד על הרגליים האחוריות כדי למנוע את כניסת השב"כ לטיפול בפשיעה הערבית, ראש השב"כ החדש המצוין דוד זיני נרתם לעניין, ואני שמח שאני והשרה מאי גולן הצלחנו להשיג את התקציב הייעודי שיאפשר לשב"כ להשתתף במאבק במכת המדינה הזו, שהוזנחה במשך עשרות שנים".