חשוד בתכנון פיגוע נעצר באתר בנייה ברעננה | תיעוד

לאחר סריקות ממושכות: כוחות משטרת מחוז מרכז עצרו היום (רביעי) תושב טולכרם, בחשד למעורבות בתכנון עבירה ביטחונית בשטחי ישראל. המעצר התרחש באתר בנייה ברעננה, ועל פי החשד הוא תכנן לבצע פיגוע טרור.

בהודעה נמסר כי שוטרי מרחב שרון, יחד עם לוחמי יס"מ, פתחו בסריקות מבצעיות לאחר קבלת מידע מודיעיני על החשוד. בעזרת הפעלת אמצעים טכנולוגיים ואיסוף מודיעין, אותר החשוד ונעצר במקום. הוא הועבר לחקירה, במסגרתה ייבחן הרקע לאירוע.