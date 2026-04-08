עם ההכרזה על הפסקת האש הלילה (רביעי), מתבררים ממדי המערכה שספג העורף הישראלי ב-40 ימי הלחימה מול איראן.

האיום מהאוויר: מטחים כבדים וטילי מצרר

במהלך ימי המערכה שוגרו מאיראן לעבר שטח ישראל 540 טילים. למרות הכמות הגדולה, רק 13 פגיעות ישירות נרשמו ברחבי הארץ, עדות ליכולות היירוט. עם זאת, האיראנים עשו שימוש בנשק קטלני במיוחד: יותר מ-50 טילי מצרר נורו לעבר ישראל, אשר יצרו כ-300 זירות פגיעה שונות.

בנוסף, העורף הישראלי עבר תקופה מטלטלת עם מספר בלתי נתפס של 96,428 אזעקות שהופעלו ב-40 ימים, מה ששלח מיליוני אזרחים למרחבים המוגנים שוב ושוב.

סיכום הנפגעים

23 בני אדם נהרגו. מתוכם, חמישה נהרגו כתוצאה מפגיעת טילי מצרר. שלושה הרוגים נוספים קיפחו את חייהם בנסיבות טרגיות בדרך למרחב המוגן. בנוסף 1,880 בני אדם נפצעו בדרגות שונות. 552 בני אדם נפגעו פגיעות חרדה ונזקקו לסיוע נפשי.

פציעות בדרך לממ"ד: 1,297 בני אדם נפצעו במהלך הריצה למרחב המוגן; בתאונות דרכים: 26 תאונות נרשמו ברחבי הארץ בזמן שנשמעו אזעקות.