בכיר בשירות הביטחון הכללי (שב"כ), המכונה "אוסקר", שהיה ראש מרחב דרום בשבעה באוקטובר, הודיע הבוקר (שני) למבקר המדינה מתניהו אנגלמן כי הוא מסרב לדרישה להתייצב בפניו לצורך ביקורת. בפנייה חריפה שנשלחה ממשרד עורכי הדין ברטל, כהן ושות' למשרד מבקר המדינה, נטען כי למבקר אין סמכות חוקית לכפות על מרשם להתייצב. "אוסקר" פרש בינתיים מהשירות.

התשובה ממשרד עורכי הדין הגיעה לאחר פנייה מצד המבקר, מתניהו אנגלמן, שכזכור פרסם לפני כשבוע דוחות חמורים על מחדלים בביטחון ישראל, ובהם ביקורת על תפקוד גופי הביטחון סביב 7 באוקטובר.

במכתב שהגיע ממשרד עו"ד של "אוסקר" נטען כי סמכות הכפייה של מבקר המדינה, על פי סעיף 26 לחוק המבקר, מוגבלת לגורמים ספציפיים המנויים בסעיף 9 לחוק, ואינה תקפה כלפי מרשם.

בנוסף לטענת חוסר הסמכות, נדרש המבקר להמתין להחלטות משפטיות ופוליטיות עתידיות. בין היתר, במכתב מציינים את החלטת ממשלה 3503 מ-16 באוקטובר, שבמסגרתה הוחלט על "קידום הקמת ועדה אשר תהיה בלתי תלויה ובעלת סמכויות חקירה מלאות" לבחינת אירועי 7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל".

עוד מצוין כי ב-19 בנובמבר הוציא בית המשפט העליון צו על-תנאי שדורש מהממשלה להשיב עד 4 בינואר 2026 לשאלה מדוע לא תוקם ועדת חקירה עצמאית ומקצועית לבחינת מכלול האירועים.

הטענה המשמעותית ביותר נוגעת ללשכת היועצת המשפטית לממשלה. על פי המכתב, היועמ"שית סבורה כי "המבקר נעדר סמכות לערוך ביקורת כאמור" בנוגע למחדלי ליבה של 7 באוקטובר, ודיון בעתירה של הסניגוריה הצבאית בעניין זה צפוי להתקיים ב-29 בדצמבר בבית המשפט העליון.

לצד הנימוקים המשפטיים, במכתב נמתחת ביקורת חריפה על התנהלות משרד המבקר עצמו, בטענה להדלפה מכוונת: "מכתבכם מיום 4 בדצמבר התקבל אצלנו בצהריי היום... ובשעה 19:15 שב וזכה לתהודה מתוזמנת בכל כלי התקשורת. נוכח התפוצה הרחבה, אין לנו אלא להסיק שמדובר בפרסום יזום מטעמכם, תוך הפרה בוטה של חובת הסודיות שבסעיף 23 לחוק מבקר המדינה".