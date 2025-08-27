דרמה בחברון: מחבל חמוש אותר בסניף בנק - ונעצר

מומלצים -

לוחמי יחידת הגדעונים 33 מלהב 433, בשיתוף חטיבת יהודה ובהכוונה מודיעינית של שב"כ, עצרו היום (שלישי) מחבל מבוקש המזוהה עם הארגון הצבאי של פת"ח, תנזים. על פי דוברות המשטרה, צה"ל והשב"כ - העצור ביצע פיגוע ירי בדרום הר חברון והוגדר כמבוקש במשך כמה שנים.

הפעיל אותר בתוך סניף בנק במרכז חברון. למרות החשש כי הוא חמוש ומסוכן, הלוחמים פעלו בנחישות ובסיוע אמצעים טקטיים מיוחדים, הצליחו להפתיע אותו ולעצור אותו מבלי שיספיק להימלט או לפגוע בכוחות.

החשוד הועבר לחקירת שב"כ, שם ייבחנו מעורבותו בפיגוע הירי ותכנון פעולות נוספות.

במשטרה, בצה"ל ובשב"כ הדגישו כי ימשיכו לפעול "בעוצמה, בדיוק ובכל מקום - תוך שיתוף פעולה הדוק - נגד כל איום ביטחוני, לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל".