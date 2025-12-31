במהלך השנה האזרחית החולפת, תקף צה"ל יותר מ-20 אלף מטרות בכלל זירות הלחימה - כך עולה מנתוני סיכום 2025 שמתפרסמים הבוקר (רביעי). מתוך מטרות אלו, כ-50 בוצעו מהים. בנוסף, בוצעו כ-430 מבצעים בכלל הזירות.

מבצע "עם כלביא" והמערכה מול איראן

במסגרת המערכה ביוני האחרון, שנמשכה 12 ימים, תקף צה"ל כ-1,500 מטרות. בפעולות אלו חוסלו 30 בכירים של המשטר האיראני, בהם מפקד משמרות המהפכה חסין סלאמי, רמטכ"ל הצבא מחמד חסין באקרי, מפקד מערכת הביטחון בחירום במדינה - ומחליפו. בנוסף להם, חוסלו 11 מדעני גרעין.

המלחמה בחמאס ובארגוני הטרור ברצועת עזה

יותר מ-19 אלף מטרות הותקפו בפיקוד הדרום, שבמסגרתם הושמדו כ-14 אלף תשתיות טרור. בנוסף, כ-270 מחסני אמצעי לחימה נפגעו.

במסגרת תקיפות צה"ל ברצועה, חוסלו בשנה החולפת מוחמד סינוואר, ראש הזרוע הצבאית של חמאס ומחליפו של יחיא סינוואר שחוסל בשנת 2024, מוחמד שבאנה, מפקד חטיבת רפיח בארגון הטרור ועבדאללה אבו שמאלה - ראש המערך הימי של חמאס בעזה.

גם ראאד סעד, מאדריכלי 7 באוקטובר וראש מטה הייצור של הזרוע הצבאית, נהרג בתקיפות בשנה החולפת. ארבעה מחבלים המקבילים בדרגותיהם למפקדי חטיבות חוסלו ב-2025, 14 מחבלים בדרג המג"ד ו-53 בדרג המ"פ.

אכיפת ההבנות בין ישראל ללבנון - והפגיעה בחיזבאללה

בשנה החולפת חיסל צה"ל כ-380 מחבלים, מרביתם מארגון הטרור חיזבאללה, במסגרת אכיפת ההבנות. יותר מ-900 מטרות הותקפו, בינהן 210 משגרי רקטות ומחסני אמצעי לחימה, כ-60 פירי מנהרות וכ-140 מבנים צבאיים. חיזבאללה ביצע ב-2025 כ-1,920 הפרות של ההבנות בין ישראל ללבנון.

השם הבולט ביותר שחוסל בלבנון בשנה החולפת הוא הית'ם עלי טבטבא'י, שחוסל בתקיפה אווירית בדאחייה בביירות בנובמבר האחרון. בנוסף חוסלו חסן כמאל, אחראי נ"ט במפקדת חזית הדרום של ארגון הטרור, ח'צ'ר סעיד האשם, אחראי הכוח הימי ביחידת "רדואן", ועבאס חסן כרכי - מפקד הלוגיסטיקה של מפקדת חזית הדרום.

תקיפות צה"ל בתימן - והמערכה ביהודה ושומרון

חיל האוויר תקף וחיסל בשנה האחרונה מספר בכירי השלטון החות'י בתימן, בהם מוחמד אלעמרי רמטכ"ל ארגון הטרור, אחמד אלרהוי שכיהן כראש ממשלת החות'ים ושרי החוץ וההסברה ג'מאל עאמר והאשם אלדין.

כ-230 מטרות הותקפו בתימן, בהם כ-20 שנחשבות למרכזיות. בתקיפות השתתפו כ-180 מטוסי קרב.

כוחות צה"ל בפיקוד המרכז עצרו בשנה החולפת כ-7,400 איש, בהם כ-1,190 מחבלי חמאס. בנוסף חוסלו כ-230 מחבלים, והוחרמו יותר מ-1,300 אמצעי לחימה. ב-2025 תקף חיל האוויר כ-20 מטרות אוויריות, וביצע כ-80 מבצעים חטיבתיים. יותר מ-16 מיליון כספי טרור הוחרמו.

במסגרת המלחמה, במהלך שנת 2025 נפלו 91 חללים ונפצעו 821 חיילים. ברקע המחסור בחיילים בצה"ל, הוחזרו כ-54 אלף משרתי מילואים מפטור. בנוסף לצבא התגייסו יותר מ-3,000 עולים שהוגדרו כחיילים בודדים.

אנשי בריאות הנפש ביצעו כ-7,500 עיבודים לחיילים. שיעור התמותה בקרב הפצועים (CFR) עמד על כ-7.1%. בנוסף, ביצע צה"ל יותר מ-3,000 פינויים רכובים וכ-300 מוסקים.