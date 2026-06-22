התפתחות בפרשת קטארגייט: אבישי גרינצייג חשף הערב (שני) במהדורה המרכזית כי בפרקליטות מתגבשת החלטה להגיש כתב אישום רחב בפרשת קטארגייט ולכלול בתוכו גם בכיר במוסד לשעבר וכן את האלוף במיל' פולי מרדכי. נבהיר כי היועמ"שית ופרקליט המדינה טרם החליטו סופית בעניין זה.

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לאחר שהתקבלה חוות דעת של השב"כ העוסקת בנזק שגרמה הפרשה ליחסי החוץ עם מצרים נתבקשה חוות דעת נוספת של המוסד בנוגע להשפעה על ציר קטר, זאת בעקבות התבטאות מפתיעה של ראש המוסד הקודם, דדי ברנע, שלפיה לא נגרם נזק לביטחון המדינה כתוצאה מהפרשה. ההתבטאות נאמרה בשיחת רקע עם עיתונאים מערוץ 14, ואחד מהנוכחים החליט להלדיף זאת לעיתון הארץ.

חוות הדעת של המוסד הועברה בימים האחרונים והוחזרה שנית למוסד לצורך דיוקים והבהרות אחרונים. כוונת הפרקליטות היא להגיש כתב אישום רחב בפרשה נגד שורת מעורבים. עם זאת, יש לציין כי טרם התקבלה החלטה סופית על ידי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, והיא תלויה בין היתר גם בחוות הדעת הזו של המוסד.