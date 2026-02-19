היועמ"שית מכריזה על הצעדים הבאים נגד משתמטים חרדים: שלילת הנחות בארנונה ובתחבורה ציבורית

בהרב מיארה פירסמה מסקנות מדיון המעקב שקיימה בנוגע ליישום פסק הדין של בג"ץ בנושא גיוס בני ישיבות • בין הצעדים נגד משתמטים חרדים - שלילת סיוע בשכר דירה וסבסוד ברכישת דירות

ארי קלמן
ארי קלמן 
גלי בהרב מיארה, היועצת המשפטית לממשלה
גלי בהרב מיארה, היועצת המשפטית לממשלה

היועמ"שית גלי בהרב מיארה פירסמה היום (חמישי) מסקנות מדיון המעקב שקיימה בנוגע ליישום פסק הדין של בג"ץ בנושא גיוס בני ישיבות.

במסמך מפורטים הצעדים הבאים של המדינה נגד משתמטים חרדים: שלילת ההנחה בארנונה, ⁠שלילת הטבות בתחבורה ציבורית, ⁠שלילת סיוע בשכר דירה ו⁠שלילת סבסוד ברכישת דירות.

מהפכה? הפקודה החדשה בצה"ל לשילוב חרדים ביחידות

בנוסף, תקפה את המשטרה: "המשטרה הצבאית כלל איננה יכולה לבצע בעת הזו פעילות יזומה בסביבה אזרחית כלפי משתמטים חרדים, מציאות זו אינה מתישבת עם חובות כלל גולי המדינה הרלוונטים לאכוף את החוק. משמעות הדברים, כפי שחידדו גורמי הצבא, היא פגיעה ממשית באכיפה האפקטיבית של חובת הגיוס"

נכון ל-14.2.2026: ישנם 65,675 משתמטים. הפצ"ר עדכן את היועמ"שית כי החרפת הענישה כנגד משתמטים תושלם תוך כחודשיים.

