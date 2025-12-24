למרות הצנזורה: אלמוג כהן חשף את כינויו של סוכן שב"כ בעזה

בדיון במליאת הכנסת היום (רביעי), סגן השר אלמוג כהן חשף על במת הכנסת, כי כבר ערב ה-7 באוקטובר, בשב"כ ידעו על התכנסות של מחבלי נוחבה במסגדים לקראת השעה 03:30 לפנות בוקר.

בנאומו אמר כהן כי המידע הגיע אל השב"כ דרך סוכן אנושי שנקרא "סרדין ירוק", בניגוד לצנזורה. אותו סוכן העביר למפעיל שלו בשב"כ ידיעה לפיה מחבלי הנוחבה התכנסו במסגדים בשעה 3:30 לפנות בוקר, כשעתיים לפני תחילת התפילה המוקדמת ביותר ביום, כך על פי כהן.

על פי סגן השר, ראש השב"כ ד'אז, רונן בר, כינס את ראשי האגפים של הארגון באותה העת, והמידע הזה לא הועבר לממשלה. בשב"כ סירבו להתייחס לדברים.

ערוץ הכנסת

דבריו של אלמוג כהן הגיעו בעת דיון של מליאת הכנסת על הצעת החוק להקמת "ועדת חקירה לאומית" לאירועי ה-7 באוקטובר. כביקורת תמיכתו של רונן בר בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי ה-7 באוקטובר.