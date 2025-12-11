תיעוד מהשבי: ששת החטופים שנרצחו - מדליקים נרות חנוכה ביחד

תיעוד חדש שהודלף היום (חמישי) משבי חמאס. בסרטון נראים ששת החטופים שנרצחו באכזריות בסוף חודש אוגוסט 2024, כשהם מציינים יחד את חג החנוכה במנהרת טרור בעזה.

השישה – כרמל גת, עדן ירושלמי, הירש גולדברג-פולין, אלכסנדר (סאשה) לובנוב, אלמוג סרוסי ורס"ר אורי דנינו ז"ל – תועדו מדליקים יחד חנוכייה מאולתרת ושרים את השיר "מעוז צור". התיעוד מספק הצצה נדירה לרגע אנושי קטן של אור, חודשים לפני שנרצחו בדם קר.

פרסום הסרטון מגיע כשנה לאחר שצה"ל פרסם את תחקיר האירוע. על פי התחקיר מדצמבר 2024, הערכת המודיעין הראשונית שלפיה אין חטופים במרחב המנהרה הייתה שגויה. כוחות צה"ל תמרנו באזור באופן מדורג וזהיר, אך פעילותם "השפיעה נסיבתית על החלטת המחבלים לרצוח את ששת החטופים", כך נכתב.

הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי סיכם את התחקיר וקבע כי מדובר ב"אירוע כואב וטראגי, עם תוצאות קשות מאוד". הוא הדגיש כי "החטופים נרצחו מירי מחבלי חמאס", אך הוסיף כי הנסיבות המדויקות שהובילו לרצח בתוך המנהרה אינן ברורות. עוד עלה מהתחקיר כי מנהיג חמאס שחוסל, יחיא סינוואר, שהה במקום, אך לא ברור אם הוא זה שנתן את הפקודה לרצח.

דובר צה"ל דאז, דניאל הגרי, שביקר בזירת הרצח, תיאר את התנאים הקשים שבהם הוחזקו החטופים ואמר: "הם היו גיבורים שנרצחו בדם קר על ידי מחבלים שבונים מנהרות מתחת לחדרים של ילדים. אנחנו נרדוף אותם ונגיע למי שרצח אותם".