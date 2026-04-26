פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות בקו העימות, ביישובים ישבתו

בתום הערכת מצב, בפיקוד העורף הוחלט הערב (ראשון) על עדכון במדיניות ההתגוננות ביישובי קו העימות: באזור ההנחיה קו העימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה תחול מגבלת התקהלות של עד 1,500 איש.

ההנחיות בתוקף החל מהיום בשעה 22:30, ועד מחר, 27 באפריל בשעה 20:00. שאר ההנחיות במדיניות ההתגוננות ללא שינוי.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

יש להמשיך ולעקוב אחר ההנחיות שמפרסם פיקוד העורף באמצעי ההפצה הרשמיים, נמסר. הקבינט המצומצם מתכנס כעת, ועוסק גם בנושא ההילולה במירון. מסתמן כי יתאפשר אירוע של 1,500 איש בן זמנית.

בתוך כך, ברקע ההפרות החוזרות של חיזבאללה, ראשי רשויות קו העימות הודיעו על שביתה החל מיום שלישי הקרוב - במסגרתה יושבתו מערכת החינוך וההסעות.

משה דוידוביץ, ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו"ר פורום קו העימות מסר: "אני זועם על הניתוק של היושבים במגדל השן אל מול המציאות של ההורים, התלמידים, והתושבים פה. לא זו בלבד שזו לא מדיניות ירוקה אלא שזו יריקה בפניהם של ילדי קו העימות. דמם של ילדינו אינו הפקר ולא נמתין לאסון כדי לקבל החלטות מצילות חיים".