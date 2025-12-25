לוחמת מג"ב לשעבר חולצה מכפר באזור חברון - לאחר שנחשד שנחטפה

חיילת שהודחה מטירונות לחימה במג"ב בעקבות קשר רומנטי עם פלסטיני, נכנסה איתו הערב (חמישי) לכפר יטא בנפת חברון, והעלתה במערכת הביטחון חשד שנחטפה. כוחות הביטחון המתינו לה מחוץ לכפר, והמתינו שבן זוגה, בסיוע גורמים פלסטינים וישראליים מתווכים, יוציא אותה החוצה.

במקביל דווח כי חרדי שנכנס בטעות לשכם, לאחר שטעה בדרך לקבר יוסף בעיר, מחולץ על ידי המנהל האזרחי ביהודה ושומרון.

בשבוע שעבר דווח על ישראלית שנכנסה ליריחו, לאחר שהתכתבה עם עם בחור פלסטיני במשך תקופה מסוימת. על פי מה שמסרה למשטרה, הבחור הפלסטיני שכנע אותה להיפגש ביריחו, שנמצאת בשטחי הרשות הפלסטינית, וכשהגיעה, התנפלו עליה קבוצת של פלסטינים באיומי אקדח ותקפו אותה לפני שברחה.