"בוראים מציאות": כך עבדה החדרת המסרים הקטאריים לציבור בישראל | אבישי גרינצייג

כבר באפריל 2024 החל הקשר ישיר בין אלי פלדשטיין לישראל אינהורן, במהלכו קידמו מסרים פרו-קטאריים בתקשורת הישראלית. מי שחיבר בין השניים היה לא אחר מיונתן אוריך, שהעביר לפלדשטיין את המספר. הקשר היה מאוד ברור, הפעולות היו ברורות - וכך גם המטרה. פרשננו לענייני משפט, אבישי גרינצייג, חשף הערב (ראשון) את ההתכתבויות מאחורי הקלעים, התדרוכים המומצאים והמסרים מקטאר שהובילו את השיטה.

למעשה, פלדשטיין נהג לשלוח לאינהורן את מסריו לכלי התקשורת בישראל. החיבור מתחיל ב-20 באפריל, וכבר יום למחרת שלח פלדשטיין לאינהורן כתבה של כתב "כאן 11" סולימאן מסוודה: "בישראל מוטרדים מהמעבר הצפוי של הנהגת חמאס מקטאר לטורקיה. גורמים ישראליים בכירים: 'אין מדינה אחרת שמסוגלת להביא עסקה מלבד קטאר'".

עוד באותו יום הכתב שלח מסר של הפרשן לענייני ערבים ומומחה לזירה הפלסטינית, סא"ל אלון אביתר, בראיון למעריב שכותרתו: "עוד נתגעגע לקטאר כמתווכת? הטורקים יותר גרועים, הם האח הגדול של חמאס". מיד לאחר מכן שלח פלדשטיין: "התחתנו".

פלדשטיין המשיך ושלח כתבה, והוסיף כי "הם אומרים אחנו חייבים לעצור רגע ולעדכן אתכם בדיווח מהטלוויזיה הרשמית והממלכתית של ישראל, כי רק קטאר היא היחידה שיכולה להביא לעסקת חטופים". עוד כתב פלדשטיין: "זה הכותרת".

לקראת סוף אפריל 2024, התקיים ראיון בעיתון "הארץ" וב"כאן 11" עם יועצו של ראש הממשלה הקטארי. ח"כ בועז ביסמוט מהליכוד תקף את התקשורת: "זו פשוט שערורייה שיש מי בתקשורת בישראל שמראיין את יועצו של ראש ממשלת קטאר - מדינה עוינת שממנת את חמאס ותומכת בגלוי בטרור, שמציג אותנו כאילו אנחנו נגד עסקה".

"תתארו לכם שבמלחמת העולם השנייה, התקשורת הבריטית הייתה מראיינת נניח את הדובר של קרואטיה ששיתפה פעולה עם הנאצים, והוא היה משמיץ את בריטניה שלחמה נגד גרמניה הנאצית. במקום לשדר עוצמה ואחדות - כך צריך להיות תמיד, אבל בימים מורכבים אלה, זה אמור להיות מובן מאליו אפילו יותר", אמר עוד. אינהורן השיב לו: "אין מנוס". בינתיים, ביסמוט לא יודע שהשערוריה מגיעה עמוק מתוך לשכת ראש הממשלה ויו"ר המפלגה שלו.

ב-30 באפריל התפרסמה כתבה ב"חדשות 12" שמתייחסת לקטארים כמי שעושים משחק כפול. פלדשטיין פירש זאת כנקמה על הראיון של היועץ הקטארי למתחרים ב"כאן 11" וב"הארץ". פלדשטיין הציע לאינהורן: "יש פה שני צדדים מבחינתנו. מצד אחד, זה לא רע כל כך. למה? כי אם מגיבים לך וחוזרים לדבר עליך, כנראה שאתה רלוונטי וחשוב. וזה טוב. כי העסקה האחרונה היא כאילו ממצרים, ואנחנו לא על השולחן. אבל הכתבה מזכירה לכולם שאנחנו פה".

גרסת פלדשטיין כידוע היא שפעל להבנתו לקדם מסרים של לשכת ראש הממשלה. אבל האמירות: 'אנחנו לא על השולחן' ו'אנחנו פה' מוכיחות שהוא מדברר את קטאר.

בחזרה להתכתבויות של פלדשטיין. הוא כתב לאינהורן כי "מצד שני, אפשר להתמודד עם זה בזהירות ולהגיב לזה, אבל זה יהיה מורכב". פלדשטיין הציע לשלוח את צביקה קליין לערוץ 12 או לחלופין "לדאוג לצביקה לכתוב טור פרשנות ב'ישראל היום'". אינהורן השיב: "מלך".

בתחילת מאי 2024 השניים ניהלו שיחת וואטסאפ. בסיומה, פלדשטיין ניסח תדרוך: "ישראל דורשת ממצרים לעשות יותר וללחוץ על חמאס להביא לעיסקה. אחרי שנים שאפשרה את חימוש חמאס - עכשיו שתפצה את ישראל".

בין היתר כתב פלדשטיין: "מסר מקטאר לישראל, אל תשכחו אותנו ואת תפקידנו במו"מ, והדרישה של ישראל, אתם יכולים ללחוץ הרבה יותר. תפעלו ותספקו את הסחורה כי יש לכם מנופים חזקים על חמאס". מיד לאחר מכן הוסיף: "גורם ביטחוני בכיר המעורה בפרטים".

אינהורן שלח לו גרסה משופצת שתוקפת בצורה הרבה יותר קיצונית את מצרים: "צריך להסביר שחמאס התחמש ומתחמש דרך המנהרות ברפיח ולא דרך הכסף הקטארי ששימש לצרכים הומנטיריים. המוחבראת מקבלים 20% מכל הברחה ובכירים בצבא המצרי התעשרו מהברחת אמל"ח לחמאס". פלדשטיין הוסיף את הפינאלה: "גורם ביטחוני בכיר המעורה במשא ומתן". אבל אינהורן הוסיף עוד שמן: ""מסר שעובר היום לישראל בביקור בלינקן - קטאר היא שותפה של אמריקה וצריכה לקחת חלק מוביל בפתרון היום שאחרי".

כעבור מספר ימים, פלדשטיין ניסה למכור מסר פרו-קטארי כבד לשירית אביטן כהן ב"ישראל היום". היא דחתה את ההצעה, אבל הטקסט כבר היה כתוב. לכן פלדשטיין שלח את הטקסט לאינהורן, והוסיף: "אם בא לך למכור לכתב עצלן, רק תוריד את 'ישראל היום'".

ב-8 במאי, אינהורן ניסח לפני המהדורות מסר פרו קטארי בשם "גורמים אמריקנים בכירים לגורמים ישראלים". המסר הוא "הקטארים במאמץ גדול בימים האחרונים ובלחץ על חמאס להחזיר אותם לעסקה. הקטארים יכולים לעשות את זה. המתקפות של פוליטיקאים ישראלים נגד הקטארים פוגעות במאמץ הזה של המשא ומתן". פלדשטיין שלח לו כתבה ישראלית עם המסר הזה, והוסיף: "קיבלת". למחרת, שוב סיפק פלדשטיין את הסחורה. אינהורן השיב לו: "תותח".

ב-17 במאי אינהורן ניסח שוב מסר פרו-קטארי בשם גורמים אמריקנים בכירים. "האמריקנים ביקשו שקטאר תוביל את היום שאחרי ברצועת עזה". האמריקנים מסרו: "קטאר היא שותפה אסטרטגית שלנו. השרים הישראלים צריכים להפסיק לתקוף את קטאר ולשלב ידיים למען ביטחון המזרח התיכון".

התדרוך הזה הועבר לכתב הצבאי של ערוץ 14 נועם אמיר, ששלח לפלדשטיין את הטקסט עליו הוא תודרך, וביקש ממנו: "תדייק לי". פלדשטיין עדכן את אינהורן, והוסיף: "דייק את זה דחוףףף. זה פותח מהדורה ב-14". פלדשטיין הלהוט הוסיף: "הערב!!!!".

אינהורן ניסח את הטקסט שהופיע תחת השם של נועם אמיר, והוסיף כיד הדמיון הטובה עליו. המשימה הוכתרה בהצלחה. הטקסט שודר על ידי נועם אמיר מילה במילה.

ב-22 במאי פלדשטיין קיבל משימות מהלוביסט האמריקני ג'יי פוטליק ומאיש העסקים גיל בירגר. "בוקר טוב. בוא ננסה לדחוף. חייבים הרבה כתבות על זה שהיה ברור שהמצרים הם מתווך שאינו אמין, מוטה לחלוטין כלפי חמאס מהאינטרסים הכלכליים שלו. לא רק שאין לו השפעה, אלא החמדנות העבירה אותם על ראשם. שיחקו עם ישראל, שיחקו עם ארה"ב ועם קטאר. רק קטאר, שהיא מתווך אמין וישר, שתמיד מספק את הסחורה, היא צריכה להיות מעורבת גם ביום שאחרי כגורם מייצב". פלדשטיין עדכן את אינהורן.

24 במאי. אינהורן כתב לפלדשטיין: "יש לנו משהו להיום?". פלדשטיין השיב: "כולם עסוקים בחילוץ הגופות. אין לנו בשיח משהו להרים. אם יש לך רעיון בראש, אני מוכן שנדבר על זה". אינהורן: "חושב. אולי ללחוץ עוד על המצרים". פלדשטיין ענה: "אני מרים מחדש את הכתבה עם סולי. על הכסף המצרי והברחות של נוחבה למצרים. אבל זה לא להיום".

חלפו שתי דקות, ואינהורן כבר עם המצאה יפה: "בשיחות סגורות שנערכו אתמול, בכירים אמריקנים אמרו למקביליהם הישראלים שהם מבינים שאי אפשר לסמוך יותר על מצרים, ובמיוחד על המודיעין המצרי. הם אכזבו אותנו בגדול. המצרים עסוקים רק ברווח הכלכלי מהברחות לחמאס. מעכשיו רק קטאר תוביל את המו"מ. לאחר שהוכיחה את עצמה". אינהורן שאל את פלדשטיין מה דעתו: "משהו כזה?".

פלדשטיין עדכן שהם כבר מכרו את הסיפור הזה יומיים קודם ל"כאן 11". אינהורן השיב שהכתבה הקודמת הייתה קצת שונה. "לא מהאמריקנים. לא". פלדשטיין: "לא אשקר לך. אני יכול למכור לניר דבורי, והוא ייתן בלי שהוא ישים לב שזה היה בכאן 11". אינהורן: "מעולה. בוא ניתן".

פלדשטיין ואינהורן סגננו את החומר והוסיפו שקטאר "הוכיחה את עצמה בעסקת החטופים הקודמת וכשותפה אמיתית של ארצות הברית", לאחר מכן המסר הועבר לניר דבורי שדיווח עליו מילה במילה.

ב-29 במאי, אינהורן כתב לפלדשטיין: "היינו שקטים. מחר מוכרחים להפציץ". פלדשטיין ענה: "אני פה. לא נעלם. מה השלב הבא?". אינהורן השיב כי "כרגע הכותרת שצה"ל השיג שליטה בפילדלפי. אפשר על זה להמשיך עם המסר. גורמים אמריקנים בכירים בשיחות סגורות הביעו תמיכה בסגירת ציר פילדלפי על ידי צה"ל. מוחבראת המצרי עשה יותר מדי כסף מההברחות והפל לחלק בלתי נפרד מהשיטה".

אינהורן: "דעתך?". פלדשטיין: "לא להיט. בלשון המעטה". אינהורן ענה: "מה אתה מציע?". פלדשטיין השיב כי "זה מסר משני שלנו המושחתות המצרית. לא מסר עיקרי. לא צריך כל פעם רק בגלל יכולת שלנו לדחוף מסר, לעשות בכוח גם כשאין מה... אפשר להתחיל לייצר כלום מכלום, אבל זה לא זה". איינהורן: "זה מסר חשוב בלי להזכיר את הפציינטים. פשוט נגטיב. מי הם אותם פציינטים...? התשובה ברורה מאליה". פלדשטיין בתגובה הביע ספק אם זה מועיל: "עשינו מזה המון. אפשר עוד, אבל זה לא מקדם אותנו". אינהורן: "זה טוב לנו. הם אוהבים".

חלפי מספר ימים, ואינהורן ופלדשטיין המציאו שפרור חדש על האכזבה של קטאר מהחמאס. אינהורן ניסח את האכזבה ואת הלחץ על חמאס. פלדשטיין הוסיף רקע כדי להוסיף נופך של אמינות, כך: "בפגישה שהתקיימה אתמול בדוחא בין ראש ממשלת קטאר וראש המודיעין המצרי לבכירי חמאס". פלדשטיין שאל אם אינהורן מרוצה. אינהורן השיב: "יפה".

אבל פלדשטיין כבר נכנס ל"שוונג" והוסיף גם ביקורת על המצרים במסגרת אותה שיחה מדומיינת: "הקטארים גם מותחים ביקורת על המצרים בשיחה". כך זה התפרסם במהדורה המרכזית של חדשות 12 על ידי הכתב הצבאי ניר דבורי.

פלדשטיין הגיב: "ככה עובדים". השניים, משועשעים, כתבו אחד לשני: "ענק"; "זה ענק". בסוף פלדשטיין הכריע: "זה פגז", אבל אינהורן חתם: "בליסטי".

איך לסכם את הטרלול הזה? נראה ששרוליק אינהורן ענה על כך בעצמו ב-21 ביוני 2024, כשכתב לפלדשטיין: "בוראים מציאות".