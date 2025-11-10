תושב תל אביב נחשד בריגול עבור איראן - ושוחרר ממעצר

בית משפט השלום החליט היום (שני) על שחרורו של תושב תל אביב בן 27 שנעצר ביום חמישי האחרון בחשד למגע עם סוכן זר וביצוע משימות עבור גורמים איראנים. במסגרת החקירה שביצעו משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי (שב"כ) התברר כי החשוד יצר קשר מיוזמתו עם הגורמים, ובפועל צילם עבורם מספר מקומות בארץ, כאשר בתמורה קיבל על כך תגמול בהיקף של אלפי שקלים.

במסגרת החקירה התברר כאמור כי בתקופה האחרונה החשוד יצר קשר, מיוזמתו, עם גורמים איראניים באמצעות רשת חברתית, וביצע עבורם מספר משימות בתמורה לתשלום כספי.

החשוד נענה לבקשתם וצילם מספר מקומות כאמור כגון מוזיאון תל אביב, גן אברמוביץ בשכונת בבלי, מיקום נפילת הטיל ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן ועוד - זאת בהתאם להנחייתם.

דוברות המשטרה

בתמורה קיבל החשוד כאמור תגמול בהיקף של אלפי שקלים, שהועברו אליו באמצעות מטבעות קריפטו בארנקים דיגיטלים על ידי האיראנים.

ביום חמישי האחרון החשוד נעצר כאמור ובביתו נערך חיפוש - במסגרתו נתפסו ממצאים דיגיטליים ו-18 כרטיסי סים אשר שימשו לכאורה ליצירת קשר עם סוכן זר עוין.

לאחר שמעצרו הוארך בתום חקירתו עד היום, במסגרת דיון שהתקיים בבית משפט השלום הוחלט על שחרורו לביתו ללא מעצר בית.